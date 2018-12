Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Vast: Airiston Helmi

Mikä meni pipariksi? Oikeus katsoi syytetyn vaatimukset perusteettomiksi, silloinko viranomainen on mokannut?



On täällä varsinaisia vitsiniekkoja kirjoittamassa. Poliisi tutkii, oikeuslaitos tuomitsee rangaistukset. Niin se menee vaikka venäläisten puolustajat toisin haluaisivat. Suomi on oikeusvaltio