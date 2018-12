Lounais-Suomen poliisi ohjeistaa nuorisojuhlien järjestäjiä Facebookissa – "Parhaat bileet pidetään ilman meitä!"

Poliisin kokomia seikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota juhlia järjestettäessä:

Järjestäjä on vastuussa juhlistaan, isommista sekä pienimmistä

Sosiaalinen media voi olennaisesti vaikuttaa osallistujamäärään, kutsumattomiakin vieraita voi tulla

Pääsääntöisesti yli 200 henkilön bileet luokitellaan jo yleisötilaisuudeksi eli siis sellaiseksi juhlaksi, josta on tehtävä poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta

Myös pienemmistä on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta, jos juhlilla on vaikutusta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. (Jos järjestäjä esim. katsoo tarpeelliseksi ottaa bileisiin järjestyksenvalvojan, on sillä jo selkeästi vaikutusta, joten silloin pitää tehdä ilmoitus)

Alkoholin tarjonta yleisötilaisuudessa on ilman erillistä lupaa kielletty

Yleisötilaisuudesta pitää tehdä ilmoitus poliisille 5 vrk:tta etukäteen

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksenpidosta (tarvittaessa tilaisuuden järjestäjä määrää järjestyksenvalvojat) ja turvallisuudesta

Tietämättömyys tai epävarmuus ei poista järjestäjän vastuuta