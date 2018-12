Viikon kuvat: Tarkennus joululahjalistaan ja tositeeveevoittajat

NELIVENTTIILINEN SOITIN. Trumpetisti Ilkka Arola on Turku Jazzin vuoden artisti. Turkulainen muusikko ja säveltäjä on kartuttanut sävelkieltään opintomatkoilla ympäri maailman. Arola soittaa nyt kolmatta vuotta neliventtiilistä Quartertone-trumpettia, joka mahdollistaa arabimusiikille ominaisten mikrointervallisävyjen käytön.

KUUNTELEVA KOULUVAARI. Pekka Liikanen toimii Kaarinan Piispanlähteen koulun alkuluokkien vapaaehtoisena kouluvaarina. Se tarkoittaa, että hän viettää osan arkipäivistään ensi- ja toisluokkalaisten kanssa, auttelee tunneilla ja valvoo välitunneilla. Kouluvaarin pesti on osoittautunut Liikaselle unelmien täyttymykseksi: "Minulla ei ole omia lapsia, mutta nyt niitä onkin 120 kappaletta!" Koouluvaarin tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostunut kuunteleminen. Lapset jakavat Liikasen kanssa pieniä ja suuria asioita, joita he eivät ehkä mainitsisi opettajalle. Kouluvaarille on purettu sydäntä muun muassa kiusatuksi tulemisesta. Kuvassa hän neuvoo Eliel Lundgrénia ja Kerttu Aarniota, kun nämä harjoittelevat P-kirjainta.

Jane Iltanen, Turun Sanomat

TISKIN TAKANA. Hannele Kodisoja valittiin Vuoden yrittäjänaiseksi Turussa. Kodisoja on toinen puolisko yrittäjäperheessä, joka on vuosikymmenet pyörittänyt Turussa Kallun Grillejä. Tällä hetkellä on toiminnassa enää yksi grilli ja se on se alkuperäinen ”nakkiauton” tilalle rakennettu Kallun Grilli Pansiontien varrella. Sen 40-vuotisjuhlia vietettiin viime vuonna. Kodisojista ei voi puhua mainitsematta parin neljää lasta, joista tunnetuin on yksi peliyhtiö Supercellin perustajista Mikko Kodisoja.