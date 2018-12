Viherrakennustyö sulkee oikean puoleisen ajokaistan Helsingin valtatiellä huomenna torstaina. Kaista on suljettuna Huhkolansillan ja Jaaninsillan välillä aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen asti. Töistä on haittaa keskustan suuntaan ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita saattaa liikkua liikenteen seassa.