Kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailun voittajat valittu

Turun entisen kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailu on ratkennut. Tasavertaisiksi voittajiksi on valittu UKI Arkkitehdit Oy:n ”Havina” sekä MY Arkkitehdit Oy:n ja HIMLA Arkkitehdit Oy:n ”Quadrifolia”. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että voittajat tekevät jatkosuunnittelutyön yhdessä. Loppukilpailussa oli mukana neljä kilpailuehdotusta.

– Valinta oli haastavaa, koska ehdotukset olivat niin tasaväkisiä, toteaa tiedotteessa arviointiryhmän puheenjohtaja Paula Keskikastari kaupunkiympäristötoimialalta.

Kilpailun lähtökohtana olivat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Yksikään ehdotuksista ei palkintolautakunnan mukaan ollut sellaisenaan sopiva asemakaavan pohjaksi, mutta voittaneet ehdotukset todettiin kehityskelpoisiksi ja ominaisuuksiltaan lupaaviksi asemakaavan valmistelun pohjaksi.

Arviointityöryhmän puheenjohtajana toimi kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari ja sihteereinä maankäyttöinsinööri Suvi Panschin ja kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen.

Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet valmisteltiin Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja TKU-Rakennus Oy:n yhteistyönä.