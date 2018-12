Bonava rakennuttaa puukerrostaloja Linnanfältiin

Bonava rakennuttaa Turussa Aurajokirantaan ja Turun linnan kupeeseen lähivuosien aikana uuden Linnanfältin kotikorttelin. Uuteen Linnanfältin kotikortteliin nousee kolme puukerrostaloa. Talojen rakentamisessa hyödynnetään kuusilaudasta valmistettua massiivipuulevyä.

Asunto Oy Turun Lyhdynkantajan rakentamistyöt ovat alkaneet jo, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin vuoden 2019 loppupuolella.

– Lyhdynkantaja on korttelin korkein rakennus ja sijoittuu vehreän piha-alueen päätyyn. Kohteeseen tulee 57 asuntoa. Se huokuu omaleimaista tunnelmaa, ekologisia arvoja, kodikkuutta ja puun mukana tuomaa lämpöä myös sisutukseen. Puu on energiatehokas vaihtoehto ja Lyhdynkantaja rakennetaankin havupuusta valmistetuista ristiin laminoidusta massiivipuusta. Piha-alue on eriytetty autoliikenteeltä ja pihalle tulee useita istuskelupaikkoja, perennoja, muurikivin rajattuja istutuksia sekä hauskoja oleskelualueita, kuten korttelin oma biitsi, toteaa Bonava Suomi Oy:n Turun aluejohtaja Hannele Wasenius tiedotteessa.