Yle: Airiston Helmen toinen epäilty vapaaksi tutkintavankeudesta

Airiston Helmi -tutkinnassa vangittu virolaisepäilty on vapautettu tutkintavankeudesta. Toinen epäillyistä, 36-vuotias venäläismies pysyy yhä vangittuna, kertoo Yle. Häntä epäillään todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta.

Poliisi katsoo, että toista epäiltyä ei tarvitse enää pitää vangittuna. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila Keskusrikospoliisista kertoi Ylelle tiistaina, että toisen miehen vangittuna pitäminen on yhä tarpeen, jotta epäilty ei pääsisi sotkemaan ja vaikeuttamaan esitutkintaa.

Ylen tietojen mukaan 51-vuotias virolaismies vapautettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä jo marraskuun lopulla. Molemmat miehistä ovat vaatineet vapauttamista tutkintavankeudesta useampaan otteeseen.

Airiston Helmi -yhtiön edustaja on myös kyseenalaistanut koko kotietsinnän laillisuuden. Kotietsinnän laillisuudesta on pidetty pääkäsittely, ja oikeuden on määrä antaa ratkaisunsa kotietsinnän laillisuudesta tässä kuussa (TS 29.11.).