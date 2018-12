Lionel Messin ja Petteri Koposen vanhaa Audia myydään Raisiossa

Raision Laatuautotalo myy jalkapallolegenda Lionel Messin ja koripallotähti Petteri Koposen vanhaa autoa.

Urheilutähtien entinen musta Audi A7 lähtee uuden omistajan matkaan Nettiauto-myyntisivuston mukaan 75 000 eurolla.

Lionel Messi sai auton uutena käyttöönsä Audilta, joka on FC Barcelonan sponsori. FC Barcelonan koripallojoukkueessa pelannut Petteri Koponen puolestaan osti myöhemmin auton Messiltä. Petteri Koponen on myös ilmoittanut antavansa auton ostajalle pelipaitansa nimikirjoituksella.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nelivetoisen Audin rekisterinumero on MES-51.

Kolmelitraisella dieselkoneella varustettu saksalaisauto on myynnissä myös suomalaisessa verkkohuutokaupassa. Huutokaupat.comissa kohteen korkein tarjous on tällä hetkellä 26 300 euroa. Kohteen huutoaika päättyy jouluaattona kello 17.20. Urheilutähtien ex-autossa on vahvat äänieristeet sekä tummennetut lasit.