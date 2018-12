Historiallisen matalalla olevat järvivedet uhkaavat jo kalakantoja – Kuluva vuosi on ollut ennätyksellisen kuiva

Niko Vahtera

Tällä hetkellä valtaosassa Lounais-Suomen järviä vedenkorkeudet ovat reilusti normaalilukemien alapuolella. Näillä näkyminen iso osa alueen järvistä on jäätymässä selvästi keskimääräistä alhaisempiin lukemiin.

Jos talvesta tulee pitkä ja kylmä, voi alhainen vedenkorkeus lisätä jossain järvissä ongelmia hapen riittävyyden suhteen. Mikäli järvissä on jo valmiiksi happivajetta, voi järven kalakannatkin olla vaarassa.

– Ääritapauksessa se voi tarkoittaa sitä. Osassa järvistä vettä on historiallisen vähän, Lounais-Suomen Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen toteaa.

Kuluva vuosi on ollut Lounais-Suomessa monin paikoin ennätyksellisen kuiva. Esimerkiksi Vakka-Suomessa on satanut vuoden alun jälkeen vain reilut 400 millimetriä. Lukema on pienin vuodesta 1962 alkaneen seurantahistorian aikana.

Viime viikonlopun sateet helpottivat tilannetta joidenkin jokien ja järvien suhteen. Loppuvuoden aikana pitäisi kuitenkin sataa parissa viikossa 150–200 millimetriä, jotta päästäisiin keskimääräiseen vuosittaiseen sadantamäärään.

– Ennustukset näyttävät, että kylmään päin ollaan menossa, joten se tuskin tulee tapahtumaan, Triipponen sanoo.

Viime talven kaltaista hankalaa hyydetulvatilannetta ei ole näköpiirissä. Kuivan syksyn johdosta Kokemäenjoen virtaama on selvästi alle puolet normaalista ja vesitilanne koko sen isolla vesistöalueella on poikkeuksellisen kuiva.

Koko vuoden jatkunut kuivuus on erityisen ongelmallinen pohjavesien kannalta. Triipposen mukaan tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että Varsinais-Suomessa on ollut tavallista kuivempaa jo useamman vuoden ajan.

Turun Artukaisissa sijaitsevan sääaseman tietojen mukaan jokaisena vuotena vuodesta 2013 eteenpäin on vuoden sademäärä ollut pienempi kuin keskimääräinen sademäärä vuosina 1990–2015. Vuosien 2013–2017 osalta vajaus oli yhteensä 300 millimetriä, joten vuoden 2018 lopussa vajaus vastaa jo lähes yhden vuoden kokonaissademäärää.

Loppuvuodesta 2017 satoi tavallista enemmän, mikä sai pohjavesipinnat nousemaan. Keväästä 2018 lähtien pinnat ovat kuitenkin laskeneet, ja nyt pohjavesipinnat ovat ennätysmatalalla. Osassa pohjavesialueista veden pinta on jopa metrin keskimääräistä alempana.

– Vuosi 2018 on ollut oman virka-aikani kuivin, Triipponen toteaa.

Kylmä talvi hankaloittaisi pohjavesien tilannetta entisestään. Routaisesta maasta vesi ei pääse imeytymään pohjavesiin.

Onkin mahdollista, että etenkin pienempien pohjavesialueiden vedenkäyttäjillä tulee talven aikana ongelmia pohjaveden saatavuudessa.

Vesilaitokset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti ja pyrkivät jo etukäteen varautumaan kuivuuteen. Esimerkiksi matonpesupaikkoja suljettiin jo viime keväänä, eikä jalkapallokenttiä kasteltu.

Triipponen sanoo, että samanlaisia toimenpiteitä voi olla edessä myös ensi vuonna.

Kuivuus on näkynyt myös yksityisissä talousvesikaivoissa, ja ihmiset ovat joutuneet turvautumaan jopa kantoveteen.

Triipposen mukaan leuto talvi saattaisi parantaa tulevan kevään ja kesän pohjavesitilannetta.

– Silloin pohjavedet voisivat toipua jonkun verran, Triipponen kommentoi.