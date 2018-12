Turku saa oman pyhiinvaellusreitin – Pyhän Olavin merireitti merkitään, keväällä vaellus

Pyhän Olavin merireitti -niminen uusi pyhiinvaellusreitti on saanut virallisen Olavinreitti-sertifikaatin. Sertifikaatin myönsi Association for the Cultural Route of St. Olav Ways, ACSOW, Norjan Trondheimissa.

Päätöksen myötä pohjoismaiset Olavinreitit, jotka kaikki johtavat Trondheimiin, ulottuvat nyt myös Suomeen ja Ahvenanmaalle.

St Olav Waterways Uuden pyhiinvaellusreitin merkitseminen alkaa heti. Turusta reitti kulkee Kaarinan, Paraisten ja Nauvon suuntaan.

Reitin merkitseminen Olavin merkeillä Turusta, Kaarinan, Paraisten, Nauvon, Korppoon, Kökarin, Sottungan ja Ahvenanmaan halki Eckeröhön alkaa välittömästi, ja työ on valmis huhtikuussa 2019. Turusta Trondheimiin on noin 1 200 kilometriä.

Reitti avataan 24. toukokuuta 2019 Turussa. Siihen kuuluva avajaisvaellus alkaa seuraavana päivänä Turun tuomiokirkosta.

Pyhiinvaellusreittiä on syksystä 2016 asti kehitetty pääasiallisesti EU-varoin Central Baltic -ohjelman kautta. Hankkeen talousarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa, ja Suomessa hanketta hallnnoi Åbo Akademi.

Pyhän Olavin pyhiinvaellusreittejä on valmiina yli 5 000 kilometriä, pääasiassa Norjassa ja Ruotsissa.

Pohjoismaiset Olavinreitit (St Olav Ways) kuuluvat Eurooppalaisiin kulttuurireitteihin, joita on kaikkiaan 33. Kulttuurireittejä ovat muun muassa Santiago de Compostela ja Via Habsburg.

Olavinreitit ovat saaneet nimensä noin tuhat vuotta sitten hallinneen Norjan kuningas Olavin mukaan.