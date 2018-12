Poliisi kuulustellut Salon epäillyn puukotustapauksen uhria – ei pystynyt kertomaan pahoinpitelijän tuntomerkkejä

Lounais-Suomen poliisi kertoo jatkaneensa Salon puukotustapauksen esitutkintaa viikonlopun jälkeen. Viisitoistavuotiaan tytön uskotaan joutuneen viime perjantaina pahoinpitelyn uhriksi Salon Alhaisissa.

Poliisin mukaan tyttö ei ole kuulustelussa pystynyt kertomaan epäillylle tuntomerkkejä, eikä tarkkaa Lasikujan lähistöllä olevaa tapahtumapaikkaa. Poliisi jatkaa tapahtuman selvittämistä.

Perjantaina sattunut epäilty pahoinpitely on runsaan kuukauden sisällä jo toinen Salossa tapahtunut hyökkäys, jossa uhrina on ollut teini-ikäinen tyttö ja jossa hyökkääjällä on ollut käytössään teräase.

Marraskuun ensimmäisenä perjantaina 16-vuotias tyttö pahoinpideltiin Isohärjänmäen pururadan alueella ennen kello 20:tä illalla.

Poliisi ei ole tässä vaiheessa löytänyt kahden tapauksen välillä muita yhdistäviä seikkoja kuin tyttöjen ikä.

Poliisi pyytää havaintoja edelleen tapahtumista sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295417259.