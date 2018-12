Turun Sarjakuvakaupalle Varsinais-Suomen taidepalkinto

Varsinais-Suomen taidetoimikunta palkitsi tämän vuoden taidepalkinnolla Turun Sarjakuvakaupan. Kauppa toimii samalla nimellä myös Oulussa ja Helsingissä.

Turun Sarjakuvakauppa juontaa juurensa Petteri Ojan vuonna 2007 perustamaan sarjakuvakauppaan Underground Ullakkoon. Uuden liikkeen, Turun Sarjakuvakauppa Oy:n, avajaisia vietettiin tammikuussa 2010. Kauppaa olivat perustamassa Petteri Oja, Ossi Hiekkala, Aleksi Laine, Milla Paloniemi, Tapio Peltonen, Tommi Piirainen, Jouko Pukkila, Niko Ranta ja Maijastiina Vilenius.

Sarjakuvakaupan ohessa Petteri Oja harjoittaa myös kustannus- ja kirjanvälitystoimintaa. Kaupan yhteydessä toimiva sarjakuvatukku välittää esimerkiksi useimpien pienkustantamoiden julkaisut kirjastoihin ympäri Suomea.

Palkintoperusteluissa todetaan muun muassa, että sarjakuvan taiteellinen luonne itsenäisenä, myytävänä julkaisuna tarvitsee tuekseen kaupallisen toimijan tekijän ja lukijan välille. Suomessa tämän tehtävän hoitaa yhä useammin Turun Sarjakuvakauppa. Ilman sitä moni kotimainen sarjankuvantekijä jäisi ilman sopivaa myynti- tai levityskanavaa.

Turun Sarjakuvakaupassa valikoimaa ei rajoiteta myyntilukujen tai oletetun taiteellisen arvon perusteella, vaan palkinnon antajat muistuttavat että kauppa antaa kaikille tekijöille tasapuolisesti mahdollisuuden saada teoksensa lukijoiden ulottuville.

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta. Palkinto maksetaan Veikkauksen tuotosta.

LTaiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.