Antti Aineesta Turun ja Helsingin yliopistojen yhteinen urheiluoikeuden professori

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Antti Aine on nimitetty Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisten tiedekuntien yhteiseksi urheiluoikeuden professoriksi ensi vuoden alusta alkaen. Yhteisjärjestely luo edellytykset urheiluoikeuden tutkimuksen ja opetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen valtakunnallisesti, kerrotaan yliopistojen tiedotteessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdistanut tehtävään merkittävää rahoitusta.

Antti Aine on käsitellyt tuotannossaan laaja-alaisesti urheiluoikeuden soveltamiskysymyksiä ja osallistunut aihepiiriä käsittelevään kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

– Urheilussa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Keskeiset teemat liittyvät erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin, kuten pelaaja- ja mediasopimuksiin, joiden arviointiin urheilumarkkinoiden keskittynyt rakenne heijastuu. Lisäksi perus- ja ihmisoikeuksien asemaa urheilussa on jatkossa tutkittava esimerkiksi antidoping- ja kurinpitosäännöstöjen soveltamisen yhteydessä, Aine kertoo tiedotteessa.

Aine on urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen ja hän on toiminut useissa urheilun luottamustehtävissä. Lisäksi Aine on superpesistuomari ja kansainvälinen tennistuomari.