Lounaspaikka: Kotiruokaa Tuomiokirkkomaisemalla

Lounasravintolaan sisään astuessa vastaan tulee kodikas tunnelma. Pöydissä on joululiinat, joiden päällä joulutähdet. Nurkassa seisoo koristeltu joulukuusi ja katosta roikkuu valtavat taidokkaasti tehdyt himmelit.

– Olemme halunneet, että täällä olisi lämmin tunnelma, Lounasravintola Naakan keittiöpäällikkö Heidi Heikonen sanoo.

Parasta ravintolan ulkoasussa on kuitenkin suora Tuomiokirkko- ja Aurajokimaisema, joka avautuu ravintolan päätyseinän korkuisista ikkunoista. Näkymää ei häiritse edes kadunvarren liikenne, sillä ravintola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa.

– Meillä on ehdottomasti myös Turun paras keittiömaisema, keittiössäkin kun on tällaiset samanlaiset ikkunat. Kyllä siellä kelpaa sämpylöitä leipoa, Heikonen naurahtaa.

Upeasta maisemastaan ja suhteellisen keskeisestä sijainnistaan huolimatta harva kuitenkaan tietää lounasravintolan olemassaolosta.

– Ei tänne helposti löydä, kun ei meillä ole alakerrassakaan mitään kylttiä, Lounasravintola Naakan keittiöpäällikkö Heidi Heikonen myöntää.

Kävijöitä kuitenkin riittää, sillä ravintola sijaitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiloissa ja lounastamassa käyvät seurakunnan työntekijät.

– Noin viisikymmentä prosenttia lounastajista on talon väkeä ja toiset melkein viisikymmentä prosenttia eläkeläisiä. Lisäksi ihan muutamia muita käy ja jonkin verran esimerkiksi lapsiperheitä, kun meillä on täällä lasten kerhoja, Heikonen sanoo.

Vaikka lounasravintola on seurakunnan omistama, kyseessä ei kuitenkaan Heikosen mukaan ole pelkästään työpaikkaruokala, vaan kaikille avoin ravintola.

– Monesti tänne vähän arkaillaan tulemista, mutta ihan kaikki saavat tulla, hän sanoo.

Marttiina Sairanen – Kalaruuat ovat suosituimpia ruokiamme, Heidi Heikonen kertoo.

Lounaalla Naakassa tarjoillaan perinteistä kotiruokaa, minkä lisäksi erityisesti kasvisruokaan on panostettu.

– Lounaalla on aina kaksi ruokavaihtoehtoa, joista toinen on aina lihaa tai kalaa ja toinen kasvisruokaa, Heikonen kertoo.

Heikonen vastaa ravintolan lounaslistoista ja muun muassa kasviruokien kohdalla hän tykkää hakea inspiraatiota eri maiden ruoista.

– Esimerkiksi marokkolaishenkistä kasvisruokaa meillä on usein ja intialaista curryä, hän kuvaa.

Lounas on buffetmuotoinen, joten molempia ruokavaihtoehtoja pääsee aina maistamaan. Heikonen sanoo, että parhaiten kävijöille maistuvat erityisesti kalaruuat sekä leikkeet.

Haastattelupäivänä lounaalla on smetanalohta perunoilla ja kasvisvaihtoehtona kasvispyöryköitä sekä linssimuhennosta. Lohi on mehukasta ja kasvispyörykät maistuvia. Ruuasta huomaa, että hyviin raaka-aineisiin on panostettu.

Joka päivä lounaalle leivotaan myös tuoreita sämpylöitä ja lounaaseen kuuluu myös jälkiruoka, joka haastattelupäivänä on marjarahka.

– Tänne voi tulla myös pelkästään kahville, ja esimeriksi sämpylöitä ja pullaa myymme myös ulos. Myös lounaan voi tästä käydä hakemassa mukaankin, Heikonen vinkkaa.

