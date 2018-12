”Joulufiilis tulee leipomalla”

Turkulainen viestinnänalan moniottelija Juhani Koskinen on useana vuonna pukenut pukinvaatteet ylleen ja vetänyt tärkeän roolin siskon perheen luona. Viime vuonna perinne katkesi, ja punainen nuttu ja silmälasit jäävät pukematta tänäkin vuonna, sillä lapset ovat jo niin isoja, että jompikumpi olisi voinut keksiä enon kätkeytyvän joulupukin vaatteisiin.

– Hyvin olen roolin vetänyt tähän asti, sillä kumpikaan lapsista ei ole tunnistanut minua, ainakaan tietääkseni, Koskinen iloitsee.

Muutoin Koskinen aikoo viettää joulua perinteisissä merkeissä perheen ja ystävien kanssa. Tarkoitus on matkata aattona vanhempien kanssa siskon perheen luokse Raumalle, jossa nautitaan yhdessä olosta ja hyvästä ruoasta. Illaksi Koskinen palaa kaupunkiin ja jatkaa juhlintaa ystävien kanssa.

– Olen tosi jouluihminen. Elämä on muuten niin hektistä, että on ihana rauhoittua, syödä hyvin ja viettää aikaa perheen kanssa. Olen perheemme pienin ja olin pitkään se, joka innostui eniten lahjoista. Nyt olen jo 32-vuotias, ja on kiva seurata, kun siskon lapset avaavat lahjojaan.

Omista paketeistaan Koskinen arvelee löytävänsä ainakin kirjoja. Kirjastonhoitajana työskentelevät äiti ja sisko kannustavat mielellään muitakin lukemaan. Jalkapallosta pitävän Koskisen paketista saattaa paljastua ainakin Zlatan Ibrahimovicin uusin kirja.

– Toivelistaltani löytyy kahvinkeitin. Muutin vähän aikaa sitten uuteen kotiin enkä ole vielä hankkinut keitintä. Aamukahvit pitää hakea R-kioskilta.

Koskisen joulu syntyy tutuista aineksista: äidin joulupuurosta, joulusaunasta ja jouluisista leivonnaisista. Joulupöytään hän valmistaa väkevää sinappia isoisän reseptillä.

– En koristele kotia eikä minulla ole ollut koskaan joulukuusta, mutta jouluisia leivonnaisia tykkään tehdä. Nytkin olen ehtinyt paistaa jo useamman pellillisen joulutorttuja. Tykkään muutenkin leipoa ja laittaa ruokaa. Bravuurini on sushi ja makeista juusto- ja porkkanakakut.

Koskinen on osakkaana turkulaisessa viestintäalan yrityksessä Viestintäliigassa, joka toimii ensi lauantaina Turun keskustassa järjestettävän hyväntekeväisyystapahtuman kummina. Tonttujuoksun tarkoituksena on hyvän joulumielen levittäminen ihmisille. Tapahtuman kymmenen euron suuruiset osallistumismaksut menevät lyhentämättömänä avustusjärjestö Operaatio Ruokakassin joulukeräykseen, jolla tuetaan vähävaraisten perheiden jouluruokailua.

– Meillä on sellainen asenne, että jos on mahdollista jeesata, niin olemme mukana. Haluamme kantaa kortemme kekoon ja tehdä hyvää. Osakkaista Petteri Poukka ja Viestintäliigan koira-osakas Seppo käyvät esimerkiksi pitämässä seuraa yksinäisille vanhuksille. Tätä toimintaa on tarkoitus lisätä ensi vuonna.

Tonttujuoksuun mahtuu mukaan 200 osallistujaa. Kyse ei ole juoksukilpailusta ja tyyli on vapaa. Kolmen kilometrin lenkin voi kulkea niin juosten kuin kävellen.

– Viestintäliigasta mukana on minun ja Petterin lisäksi myös ainakin Osku Valtonen ja Seppo-koira. Petteri on kova lenkkeilijä, joten hän saattaisi juosta lenkin, mutta minulla ja Oskulla on vähemmän juoksukuntoa. Seppo johtaa joukkoa, joten se määrää tyylin, Koskinen sanoo.

Tonttujuoksu la 15.12. Turun keskustassa. Lisätietoja http://joulunpolku.fi/tonttujuoksu.html.