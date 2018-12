Salossa epäillään sattuneen lyhyessä ajassa kaksi puukotusta, joissa uhriksi joutui teinityttö – poliisi: "On syytä olla tarkkaavainen"

Markku Uhari, Jussi Orell

Lounais-Suomen poliisi puhutteli tänään lyhyesti 15-vuotiasta tyttöä, jonka uskotaan joutuneen perjantaina pahoinpitelyn uhriksi Varsinais-Suomessa Salon Alhaisissa.

Poliisin tietojen mukaan Lasikujaa pitkin ulkoillutta tyttöä pahoinpideltiin jonkinlaisella teräaseella perjantaina noin puoli viiden aikaan illalla. Uhri vietiin iskun jälkeen sairaalaan.

Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Riiali kertoi lauantaina Lännen Medialle, että fyysisesti uhrin vammat jäivät pieneksi. Kokemansa järkytyksen vuoksi häntä ei kuitenkaan voitu vielä perjantaina kuulla kunnolla.

Tyttö ei esimerkiksi kyennyt kertomaan tekijän tuntomerkkejä. Uhrin perusteellisempi kuuleminen tapahtunee ensi viikolla.

Puukotuksesta ei ole toistaiseksi ilmoitettu silminnäkijähavaintoja, vaikka poliisi on niitä yleisöltä pyytänyt.

– Meillä on vähän lähtötietoja koko tapahtumasta. Olemme lähtökuopissa, sanoo Riiali.

Kaksi puukotusta kuukauden sisällä

Perjantai-iltapäivänä sattunut epäilty pahoinpitely on runsaan kuukauden sisällä jo toinen Salossa tapahtunut hyökkäys, jossa uhrina on ollut teini-ikäinen tyttö ja jossa hyökkääjällä on ollut käytössään teräase.

Marraskuun ensimmäisenä perjantaina 16-vuotias tyttö pahoinpideltiin Isohärjänmäen pururadan alueella ennen kello 20:tä illalla.

Silloisesta pahoinpitelystä poliisi ilmoitti etsivänsä noin 180-senttimetristä vatsakasta miestä. Hän oli pukeutunut tummiin vaatteisiin. Päässään hänellä oli poliisin mukaan huppu.

Poliisi ei vielä ole ottanut kantaa siihen, onko tapahtumien taustalla kenties sama epäilty tekijä. Riialin mukaan sitä on toistaiseksi mahdotonta sanoa.

Onko syytä huoleen?

– Tietysti aina on syytä huoleen, jos umpimähkäisiä, tuntemattomiin ihmisiin kohdistuneita väkivallantekoja tapahtuu yleisillä paikoilla, Riiali toteaa.

– On syytä olla tarkkaavainen ja miettiä, missä yksin kuljeskelee pimeän aikaan.

"Tuomittavia tekoja, joita ei toivoisi tapahtuvan yhdessäkään kaupungissa"

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kertoo keskustelleensa tilanteesta poliisin kanssa puhelimessa lauantaina. Inna korostaa, että tutkintavastuu on yksiselitteisesti poliisilla.

Inna pitää nuoriin kohdistuneita hyökkäyksiä raukkamaisina.

– Ne ovat tuomittavia tekoja, joita ei toivoisi tapahtuvan yhdessäkään kaupungissa. Tarpeetonta huolta ei ole syytä lietsoa, mutta toivomme, että tapauksista jotain tietävät kertoisivat tietonsa poliisille matalalla kynnyksellä.

Kaupungin johdolla on maanantaina tapaaminen koulutoimen edustajien kanssa. Kyseessä on jo aiemmin sovittu rutiinitapaaminen, mutta hyökkäykset otetaan Innan mukaan tapaamisessa esille. Kouluissa asiaa käsitellään nuorten kanssa, jos sille on tarvetta.

– Kuuntelemme kouluissa nuorten mahdollisia huolia herkällä korvalla, Inna lupaa.

EDIT 8.12. klo 16.10. juttua päivitetty.