Auto katolleen moottoritiellä Paimiossa

Valtatiellä yksi tapahtui liikenneonnettomuus perjantai-iltana hieman kahdeksan jälkeen.

Tarkempi onnettomuuspaikka on välillä Hajalan liittymä, Salo ja Vistan liittymä, Paimio.

– Olemme matkalla kohteeseen. Alustava tieto on, että Turkuun menevällä, oikeanpuoleisella kaistalla on henkilöauto katollaan. Autossa on ollut yksi ihminen, joka ei ole loukkaantunut vakavasti, päivystävä palomestari Marko Rostedt kertoo.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöitä käynnisteltiin alkuillasta. Yksi ajokaista oli suljettu liikenteeltä.

– Nyt tässä tehdään suunnitelmaa, miten saamme raivattua onnettomuuspaikan moottoritieltä siististi, Rostedt kertoo.