Video: Jokirannan puut puettiin talvitakkeihin

Marika Lempää

Turkulainen Taina Saati pukee yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa Aurajokirannan lehmukselle päälle lämmintä talvitakkia. Takin tarkoituksena ei ole lämmittää puuta tai ilostuttaa ohikulkijoita, vaan päätyä kiertoon sitä tarvitsevalle.

Saatin Turussa alulle laittaman Pukisitko puun -tapahtuman tarkoituksena on kerätä miesten ja naisten talvitakkeja vähävaraisille. Takit puetaan jokirannan Tuomiokirkkosillan ja Kirjastosillan välisille puille perjantai-iltapäivällä, josta ne ovat otettavissa milloin tahansa sunnuntai-iltaan kello 18 saakka.

Saati sai idean tapahtumaan englantilaiselta ystävältään, joka pohti, miksei joissakin Euroopan maissa syksyisin järjestettävää tapahtumaa järjestetä laajemmin.

– Ystävä mietti, että miksei tapahtumaa järjestetä Englannissa, minä sitten mietin, että miksi me suomalaiset tai turkulaiset ei tehdä tällaista. Siitä se sitten lähti, Saati toteaa.

Lennart Holmberg Jokirannan lehmusten lahjoitustakkien toivotaan päätyvän lämmittämään vähävaraisia.

Aluksi hyväntekeväisyystapahtumaan lähti mukaan Saatin ystäviä, mutta pian mukaan ilmoittautui runsaasti myös tuntemattomia lahjoittajia.

– Takkeja on tulossa valtavasti, olemme ihmeissämme, miten asia lähti leviämään, Saati iloitsee.

Puhtaat, ehjät ja lämpimät takit ripustetaan puihin naruilla. Sateelta takkeja suojaa niiden päälle puettavat, lahjoituksena saadut pukupussit.

– Se miltä vuosikymmeneltä takki on ei ole väliä, mutta rikkinäisiä takkeja emme huoli. Jos takista on vetoketju rikki, ei takin tarvitsijalla ole varaa maksaa sen korjausta.

Saati myöntää, että takkeja olisi voinut lahjoittaa helpommallakin tavalla. Eri tahojen lahjoitukset eivät kuitenkaan välttämättä tavoita kaikkia.

– Turussakin on pieni määrä ihmisiä, kodittomia, jotka ovat tipahtaneet kaikista yhteiskuntamme tuista pois. Jotkut eivät kertakaikkiaan jaksa taistella byrokratian rattaissa. He liikkuvat juuri tässä jokirannassa. Heidän on helppo ottaa tästä takki illan pimetessä päällensä.

Lahjoittajia on pyydetty kiinnittämään takkiin lappu, johon on kirjoitettu takin tarkoitus, kokonumero ja mahdollinen tervehdys.

– Kokomerkinnän ansiosta tarvitsijan ei tarvitse ruveta takkia irroittelemaan ja sovittelemaan. Lahjoittajat ovat myös halutessaan voineet pujottaa takin hihoihin tai taskuihin pipoja, huiveja, lapasia tai villasukkia.

Lennart Holmberg Sinikka Rautio ja Taina Saati poseerasivat jokirannassa Marko Tammisen ja Petra Luukkasen (oik) kanssa. Tamminen ja Luukkainen toivat neljä takkia keräykseen.

Tapahtuman järjestelyissä mukana oleva Taimi Räsänen iloitsee, että asunnottomuutta tuodaan esille.

– Asunnottomuus on sellainen teema, että sitä on vaikea nostaa esille. Tempausten kautta siitä on kuitenkin helpompi puhua, ja ihmiset voivat osallistua näin konkreettisesti. Asunnottomuutta ei ratkaista takkien kautta, mutta se nostaa esille sen miten tärkeää on pitää itsensä lämpimänä. Suomi on huono maa olla asunnoton, työttömien ja vähävaraisten asialla olevan Turun seudun TST:n puheenjohtaja miettii.

Saati toivoo, että kaikki takit löytävät uuden omistajan, mutta jos takkeja jää, kerätään ne pois sunnuntai-iltana ja toimitetaan Sillankorvaan ja Sirkkalan päiväkeskukseen.

– Toivomme, että puihin ripustetut takit päätyvät oikeaan tarpeeseen. Luotamme ja uskomme tässä asiassa ihmisten inhimillisyyteen ja ymmärrykseen.