Säihkettä punaisella matolla – paikalliset ja valtakunnan julkkikset Linnan juhlissa

Suurella Journalistipalkinnon viime vuonna voittanut Jani Halme on näyttävä pari vaimonsa Aliina Halmeen kanssa.

Kansanedustaja Susanna Kosken (kok) hiuskoriste on näyttävä.

Laulaja Anna Puu on oikealta nimeltään Anna Puustjärvi.

Salolaisen Finnfoamin Riitta ja Jorma Nieminen saivat kutsun Linnaan valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon myötä. Presidentti Sauli Niinistö on Niemisille tuttu. Riitta Nieminen on ollut hänen kanssaan samalla luokalla, ja kiinteistöneuvos Jorma Nieminen tuntee hänet muista yhteyksistä.

Jori Liimatainen

Piikkiöläinen laivanvarustaja Hans Langh on Aila-vaimonsa kanssa konkareita Linnan vastaanotolla. He olivat Martti Ahtisaaren aikana kahdesti mukana. Langhit kertovat saaneensa kutsun tällä kertaa kehittämänsä ekologisen laivamoottorin takia. Aila Langhin puvun helmassa on iso ja näyttävä kultainen potkuri.