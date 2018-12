Presidentti itsenäisyyspäivän juhlassa: Suomella on ympäristöasioissa paljon osaamista – Rouva Jenni Haukio edustaa vaaleassa puvussa

Johanna Käkönen, TS, Markku Uhari, LM, Taneli Koponen, LM

– Ympäristö ja ilmasto on paljon suurempi asia kuin yhden illan kannanotto, näin totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö astuessaan lehdistön eteen ensimmäistä kertaa illan aikana juuri ennen Linnan juhlien kättelyiden alkua.

Samalla kameroiden eteen astui ensimmäistä kertaa rouva Jenni Haukio poikkeuksellisesta Ioncell-materiaalista valmistetun pukunsa kanssa. Niinistö oli ilmeisen tyytyväinen pukuun.

– Onhan se upea, niin kuin aina, hän sanoi ja toivotti rouva Haukion kanssa hyvää itsenäisyyspäivää.

Jori Liimatainen Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio astuivat median edustajien eteen.

Niinistön mukaan Suomella on ympäristöasioissa paljon osaamista, jota kannattaa tarjota muualle.

– Yksi mieleen tuleva asia on metsäteknologia ja mitä siitä saadaan, hän sanoi Ylen haastattelussa.

Puoliso Jenni Haukion mukaan jokainen voi vaikuttaa asiaan myös arjessa.

– Miettimällä jokapäiväistä kulutusta, esimerkiksi kulkuneuvot ja ruokavalio. Keinoja löytyy.

Ensimmäisenä presidenttiparia kätteli kenraali Jaakko Valtanen. Hän toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983-1990. Valtanen on viimeinen Puolustusvoimien komentajista, joka on osallistunut sotatoimiin.

Valtanen värväytyi 14-vuotiaana joulukuussa 1939 vapaaehtoisena lähetiksi Turun lohkon esikuntaan. Jatkosodassa hän toimi vapaaehtoisena radioaliupseerina Ahvenanmaalla, Karjalan kannaksella ja itäisellä Suomenlahdella sekä lopulta palvelukseen kutsuttuna tulenjohtoaliupseerina Haapasaarilla vuonna 1944.

Presidentin adjutantin Pasi Seppälän mukaan tänä vuonna juhliin kutsutuista veteraaneista ja lotista kymmenen on yli 100-vuotiaita.

Edellisistä presidenteistä tänä vuonna Presidentinlinnaan saapuu Tarja Halonen puolisonsa, tohtori Pentti Arajärven kanssa.

Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari sen sijaan jättävät tänä vuonna väliin itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Taustalla on presidentti Ahtisaaren toipuminen syksyllä tehdystä selkäoperaatiosta.

Keväällä 2017 edesmenneen presidentti Mauno Koiviston puoliso, rouva Tellervo Koivisto ilmoitti haastattelussa Helsingin Sanomille, ettei hän tänä vuonna saavu juhlavastaanotolle.

Rouva Haukio pukeutuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Aalto-yliopistossa tehtyyn ekologiseen Ioncell-pukuun.

Ioncell on uusi menetelmä, jolla voidaan valmistaa tekstiilikuitua puusta tai kierrätysmateriaaleista. Rouva Haukion puvun kangas on tehty suomalaisesta koivusta.

Linnan juhlien Yhteinen ympäristömme -teema näkyy vieraslistalla, sillä presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio ovat kutsuneet Linnaan pieniä ja suuria ympäristötekoja tehneitä suomalaisia.

Illan kunniavieraita ovat veteraanit ja lotat, joita on kutsuttu tänä vuonna yhteensä noin 50. Luvussa ovat mukana puolisot.

Veteraanit ja lotat aloittavat kättelyn tuttuun tapaan kello 19.

Presidentinlinnaan on kutsuttu tänä vuonna 1 700 vierasta.

Linna koristellaan tänä vuonna valkoisen ja vihreän sävyihin. Valkoiset liljat tulevat Pöytyältä Piltin puutarhasta.

Ympäristöteeman kunniaksi Linnan juhlien kuuluisa booli on suurimmaksi osaksi valmistettu luomutuotteista, minkä vuoksi juoma ei ole yhtä makeaa kuin aiemmin. Lisäksi esimerkiksi tarjottava pienpanimo-olut on valmistettu hävikkileivästä. Myös ruokalistan tarjoilut on koottu pääosin kotimaisista raaka-aineista, lähiruokaa ja luomutuotteita suosien.

Niinistö ja Haukio osallistuivat Suomen itsenäisyyden ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen Tuomiokirkossa aikaisemmin päivällä. Puoli kuuden aikaan illalla Niinistö ja Haukio seurasivat ylioppilaiden soihtukulkuetta Presidentinlinnan parvekkeelta.

Presidenttiparin ensimmäisen valssin on määrä pyörähtää käyntiin illalla kello yhdeksän jälkeen. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto päättyy noin varttia vaille yksitoista illalla.

Presidenttiparin Aaro-poika viettää tänään ensimmäistä itsenäisyyspäiväänsä. Poika syntyi helmikuun alussa.