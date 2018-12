Hanne Yli-Parkas

Vähävaraisten itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjien huoli siitä, löytäisivätkö turkulaiset tapahtuman uuden sijainnin, osoittautui turhaksi. Ruokakasseja sekä soppaa ryhdyttiin jakamaan Tuomiokirkkotorilla kello yhdeltä, mutta jonoa oli muodostunut jo paria tuntia aiemmin.

Tasan yhdeltä jonot venyivät jo pitkälle jokirantaan.

Tapahtuman järjestäjän, Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja Jari Niemelä kertoo, että Tuomiokirkkotori vaikuttaisi ensimmäisen kerran perusteella jopa paremmalta sijainnilta, kuin nyt remontin alla oleva kauppatori.

– Jos Down By The Laituri mahtuu tänne, niin emmeköhän mekin. Toivotaan, että toriremontti kestää, Niemelä naurahtaa.

Tänä vuonna tapahtumalla oli astetta isompi tuki takanaan, kun Operaatio Ruokakassi solmi lokakuussa yhteistyösopimuksen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Niemelän mukaan Sitran kumppaniksi hyväksyminen merkitsee kaikkein korkeimman tason tunnustusta suomalaiselle ruoka-apujärjestölle.

Sopimuksen taustalla on Sitran ja Vantaan Yhteinen pöytä -mallin yhteisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää sekä ruoka-apua että hävikkiruoan hyötykäyttöä. Niemelä kertoo, että aiemmin Sitran

kumppanuuteen on hyväksytty mukaan vain kolme muuta tahoa; Järvenpään Yhdessä katettu, Helsingin sosiaalitoimi ja seurakuntayhtymä sekä Tampereen seurakuntayhtymä.

– Sitra etsi tällaisia keskustoimijoita, ja heillä oli valinnassaan hyvin tarkat kriteerit. Sopimus tuo tietysti meille tiettyä tunnustusta. Käytännössä puhutaan kokemusten vaihtamisesta ja konsultoinnista puolin ja toisin, Niemelä kuvailee.

Kokemuksia ja tietotaitoa Turusta löytyy, sillä Operaatio Ruokakassi toimii jo yhdettätoista vuotta. Niemelän mukaan turkulaisten toiminta on jopa laajempaa kuin vantaalaisen Yhteisen Pöydän.

– Olemme jo juurtuneet kaupunkiin, ja yhteistyö täällä on loistavaa eri järjestöjen välillä. Operaatio Ruokakassi on yhteistyöverkostonsa laajuuden johdosta työn uranuurtaja Suomessa, hän kiittelee.

Niemisen mukaan tänäkin itsenäisyyspäivänä ruokakasseja jaetaan todennäköisesti 1 100 – 1 200:lle kävijälle. Edelliskerralla ruokakasseja jaettiin 1 470 kappaletta, lapsiperheille kaksin kappalein.

– Meillä on ruokaa niin, ettei se lopu. Ja kun joulu taas tulee, niin silloin menee sitten kaikki loputkin, Niemelä tiivistää tilanteen.