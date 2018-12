Rkp nimesi kaksi eduskuntavaaliehdokasta Varsinais-Suomesta

Varsinais-Suomen Rkp on nimennyt Sixten Laineen ja Märta Marjamäen eduskuntavaaliehdokkaiksi kevään 2019 vaaleihin.

Sixten Laine, 61, on kotoisin Rosalasta Kemiönsaarelta. Hän on koulutukseltaan stuertti, mutta on pidemmän ajan toiminut yrittäjänä.

Märta Marjamäki, 69, asuu Naantalissa ja on nykyään eläkkeellä. Koulutukseltaan Marjamäki on sairaanhoitaja, valtiotieteiden maisteri ja terveystieteiden tohtori, ja hänellä on takanaan 46 vuoden ura sosiaali- ja terveyshuollon alalta.