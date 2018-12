Talvikki Salin, Salon Seudun Sanomat

Salolaisen Finnfoam Oy:n konttoriin saapui marraskuun alussa hallituksen puheenjohtajalle Jorma Niemiselle osoitettu harvinainen kirjekuori. Sen päältä saattoi jo aavistaa sisällön, sillä vasemmassa yläkulmassa luki "Tasavallan presidentiltä".

– Postinjakaja vei kirjeen Jormalle ja sanoi, että silmät kiinni ja käsi tänne, naurahtaa vaimo Riitta Nieminen.

– Sitten Jorma soitti minulle. Olin juuri kaupassa ja uutisen kuultuani ihan herkistyin. Ajattelin, että se on todella hieno huipennus yli 40-vuotiselle yrittäjän uralle, hieno huomionosoitus Jorman elämäntyölle.

Niemiset tietävät, että tänä iltana yhtiön henkilökunta katsoo varmasti silmä tarkkana juhlien tv-lähetystä. He haluavatkin lausua kiitokset kaikille työntekijöille, joita on koko Finnfoam-konsernissa noin 150 ja Salossa 80. Muut tuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Espanjassa ja Liettuassa.

– Yhdessähän tämä ollaan saavutettu, mutta me vain pääsemme edustamaan, he toteavat.

Jorma Nieminen perusti Finnfoamin vuonna 1982. Tänä päivänä se on Suomen johtava muovipohjaisten lämmöneristeiden valmistaja, jonka johdossa ovat Niemisen pojat Henri ja Teppo Nieminen. Tänä syksynä yritykselle myönnettiin valtakunnallinen yrittäjäpalkinto, jonka on Salossa saanut aikaisemmin vain Salora Oy vuonna 1971.

Niemiset arvelevat, että kutsu Linnan juhliin tuli juuri yrittäjäpalkinnon johdosta.

Kun kutsu Linnaan tuli, Riitta Nieminen riensi heti varaamaan hotellia ja taksikyytiä juhlailtaa varten. Naisille puvun valinta juhlaan herättää paljon kysymyksiä. Riitta Nieminen kierteli ensin salolaisia vaateliikkeitä, mutta sai sitten oivalluksen.

– Finnfoam sponsoroi Kerttu ja Iivo Niskasta ja muistin, että heidän sisarensa Katri Niskanen on vaatesuunnittelija. Niinpä menin Helsinkiin hänen liikkeeseensä.

Siellä valinnan tekeminen oli Riitta Niemisen mukaan helppoa. Yksi puku tuntui selkeästi omalta.

– Enää ei usein tule sellaista tunnetta, mutta se puku sopi juuri minun ikäiselleni naiselle. Se on yksinkertaisen tyylikäs. Näytän se päällä vähän koivunrungolta, hän naurahtaa.

Niemiset uskovat tapaavansa juhlissa monia tuttuja, sillä Linnan juhlien tv-lähetyksestäkin Jorma Nieminen on tottunut bongaamaan henkilöitä, joiden kanssa hän on golfannut: yritysjohtajia ja poliitikkoja. Myös presidentti Sauli Niinistö on Niemisille tuttu. Riitta Nieminen on ollut hänen kanssaan samalla luokalla, ja Jorma Nieminen tuntee hänet muista yhteyksistä.