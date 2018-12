Asiallinen käytös ehdoton vaatimus kuljettajillekin

Ehkå kyseisen kuskin hermot oli jokin tuona päivänä pilannut, tai sitten hän ei ole sopiva ammattiinsa, joka on asiakaspalvelua ajamisen ohessa. Liikennöitsijöiden olisi syytä huolehtia siitä, että kuljettajat osaavat käyttäytyä asiallisesti, mieluiten kohteliaastikin. Pienen lapsen hiljentämiskehotus on epäasiallista, koska sen ikäisiin ei järkipuhe vielä tehoa. Käytän itse 2:n linjaa, useimmiten tosin kakkonen tai 2B. Kuskeja Turun busseissa on laidasta laitaan. On todella kohteliaita, tervehtiviä ja ystävällisiä sekä on niitä, jotka mököttävät eivätkä vastaa matkustajan tervehdykseen, ajavat äkkijarrutellen töksähtelevästi. Huonoa käytöstä, sivistymätöntä suorastaan, on siis kuljettajissa siinä missä matkustajissakin, joista monet, edes vanhemmat ihmiset joiden luulisi kotona tervehtimisen oppineet, eivät usein vastaa kuljettajan tervehdykseen. Mutta tässä tapauksessa: varsinkin lapsiin kohdistuva asiaton kohtelu on tuomittavaa ja siihen tulee liikennöitsijän puuttua heti. Onhan työvuoro tiedossa eli kuka kyseinen kuljettaja oli.

