Maailmanparantaja sai yllätyskutsun Linnaan – turkulainen Jenni Ruotsalainen tapaa presidentin toista kertaa

Johanna Käkönen

Suomen YK-nuorten puheenjohtaja Jenni Ruotsalainen kohtaa presidentti Sauli Niinistön tänä vuonna jo toista kertaa. Turkulaisopiskelija on kutsuttu YK-nuorten edustajana Linnan juhliin.

Ensimmäisen kerran Ruotsalainen tapasi presidentin Naantalin Kultaranta-keskusteluissa kesäkuussa.

– Ei siellä presidentin kanssa keskustelemaan päässyt, mutta kättelemään kylläkin, muistelee Ruotsalainen.

Kultaranta-keskustelut oli Ruotsalaisen mielestä mielenkiintoinen tapahtuma, jossa oppi uusia asioita ja pääsi myös esittämään oman kantansa.

– Olin ryhmässä, jossa keskusteltiin aiheesta YK, rauha ja turvallisuus. Pidin ryhmämme avauspuheenvuoron. Oli mielenkiintoista kuunnella esimerkiksi Puolustusvoimien edustajan näkemykset rauhasta, sillä hänen taustansa on niin erilainen kuin omani.

YK-nuoret tekevät YK:n arvoja ja päämääriä tunnetuksi. Tänä vuonna järjestö on keskittynyt ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Ruotsalainen opiskelee Turussa, mutta hän on kotoisin Lappeenrannasta. Linnaan lähtee myös avopuoliso Matti Linna.

Juhla-asukseen nuori vaikuttaja valitsi tummansinisen asun.

– Värissä näkyvät mielestäni YK, Suomi, meri ja ilmasto.

Linnaan hän astelee vähän jännittyneenä.

– Mielessä on myös kiitollisuus ja kunnia saada edustaa itselleen tärkeää järjestöä, kuvailee Ruotsalainen.

Kutsu oli hänelle yllätys, vaikka muistelee nyt jälkeenpäin, että Kultaranta-keskustelujen jälkeen järjestössä oli lyhyesti mietitty kutsun mahdollisuutta.

YK-nuoret ja Jenni Ruotsalainen ovat kiertänyt tänä vuonna kouluja ja nostaneet oppilaiden ympäristötietoisuutta.

YK-nuoret järjestävät Maailman suurimpia oppitunteja, joiden aikana YK-nuorten edustajat vierailevat kouluissa eri puolilla maailmaa samaan aikaan.

– Itse olen kiertänyt paljon kouluja Turun seudulla.

Oppitunneilla käsitellään YK:n 17:ä kestävän kehityksen kohtaa. Työpajoissa pohditaan omia arjen kestäviä tekoja.

– Oppilaat yllättävät joka kerta. On hienoa huomata, kuinka fiksuja he ovat ja kuinka luovasti he osaavat ajatella.

– Näistä saa maailmanparannusfiiliksen. On hienoa herättää ajatuksia, sanoo Ruotsalainen.