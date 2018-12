Täydellisen soundin etsijä

– Olen aina ollut kiinnostunut musiikista ja kaikenlaisesta taiteilusta. Olin musiikkiluokalla. Halusin olla erilainen kuin valtavirtaihmiset. Kuuntelin progea sekä 1970-luvun iskelmää, jota lapsuudenkodissani kuunneltiin. Pukeuduin kirpputoreilta ostettuihin vaatteisiin, Sanna Klemetti kertoo.

– Yhdeksännellä luokalla aloin tehdä lauluja. Olin itsestäni ylpeä.

Siitä hetkestä alkoi kasvaa Klemetin lauluntekijän identiteetti. Musiikkia hän on tehnyt yli kymmenen vuotta erilaisissa bändeissä underground-meiningillä.

Lukion jälkeen Klemetti opiskeli laulua Oriveden opistossa ja tämän jälkeen Jyväskylän konservatoriossa. Bändikaverit löytyivät, kun Klemetti aloitti musiikkitieteen opinnot Jyväskylän yliopistossa.

Yksi rokkarin uran käännekohdista oli kesä 2014, jolloin Sanna keksi Litkun, artistin, jollainen hän haluaa olla esiintyjänä ja lavalla. Litku on häpeilemätön tyyppi, joka saa meininkiä aikaiseksi. Tekeminen on kokeellista ja rajua. Kyse ei kuitenkaan ole roolista.

– En suunnittele hahmoa tietoisesti. Litkussa kanavoituvat ne asiat, joita haluan musiikillani tuoda esille. Etukäteen ei voi tietää, mitä lavalla tapahtuu. Olen hyvä eläytymään ja tykkään leikitellä. Litkun kautta voin leikitellä itseni eri puolilla.

Toinen suurempi uran käännekohta oli kesän 2016 festivaalikeikat. Turussa Litku Klemetti & Tuntematon numero esiintyi H2Ö-festivaaleilla – ja herätti kiinnostusta. Bändin ensimmäinen albumi Horror’15 oli julkaistu.

– Samana vuonna meidät kiinnitettiin viime hetkellä Flow-festivaalille. Oli ihmeellistä, että meistä innostuttiin yhtäkkiä. Tätä ennen olimme pyörineet alakulttuuriympyröissä. Nyt keikoille tuli ihmisiä, jotka tunsivat biisejämme.

Seuraavan vuoden tammikuussa ilmestyi Litku Klemetin ensimmäinen soololevy, punkkia ja iskelmää yhdistävä Juna Kainuuseen, joka viimeistään nosti taiteilijan ja bändin suurempaan tietoisuuteen.

– Ennen levyn ilmestymistä olin palaa loppuun. Ajattelin lyödä hanskat tiskiin. Menestymisen myötä aloin miettiä, haluanko tätä kaikkea. Jouduin ja joudun yhä käsittelemään suosiota. Pohjimmiltani olen ujo ja hiljainen pohdiskelija.

Klemetti ei luovuttanut. Taika tapahtuu -levy julkaistiin vuoden alussa. Uusia biisejä ja ideoita syntyy. Klemetti haluaa dokumentoida elämäänsä rehellisesti kuten ihailemansa lauluntekijät. Progen ja vanhojen hittien kuuntelu ei tarkoita sitä, että hän kaipaisi menneisyyteen. Musiikki on kiinni tässä ajassa, ja sanoitukset kuvaavat arkisia tilanteita, joissa kaikki ei ole mennyt suunnitellusti.

– Olen artisti, jolla on artistin velvollisuuksia. Olen joutunut kasvamaan paljon. Tämä on tuonut positiivisia asioita elämääni. En ole suuri idoli, mutta jos sitä jollekin olen, idolina oleminen tarkoittaa minulle läsnäoloa. Olen oppinut yhä enemmän kannattelemaan itseäni, ja se tekee hyvää.

Klemetti haluaa edelleen tehdä kaiken itse. Levyt äänitetään treenikämpällä tai olohuoneessa.

– Tykkään lo-fi-soundimaailmasta. Liiallinen tuottaminen pilaa biisejä. Nyt haaveilen aikuisrocklevystä, jossa olisi meidän kaikkien tekijöiden mielestä täydellinen soundi.

Klemetti miettii ulkopuolisuuden tunnetta sekä yhteisöjä ja niiden muodostumista. Tätä tematiikkaa hän on käsitellyt myös gradussaan sekä biiseissään. Klemetti ehti aloittaa jatko-opinnot. Väitöskirjan aiheena on, miten musiikin visuaalisuus, kuten levynkannet vaikuttavat kuuntelukokemukseen. Suosio pisti jatko-opinnot tauolle.

Suosiostaan huolimatta Klemetti kokee itsensä edelleen ulkopuoliseksi ja omissa oloissaan viihtyväksi. Hän kävelee mielellään itsekseen luonnossa tai kiertelee kirpputoreilla ja sisustaa kotiaan vanhoilla esineillä.

– Kai se on sellainen elämän kestävä tunne, joka joillekin tulee, että ei oikein sovi mihinkään ryhmään. Kuhmossa minua kutsuttiin koulussa Hullu-Sannaksi. Vaikka asia on minulle vaikea, olen kääntänyt sen eduksi.

– Seuraava Reformi-levy on jo tekeillä. Siinä ääneen pääsee kuvitteellisessa tilanteessa elävä Hullu-Sanna, joka on jäänyt Kainuuseen jumiin. Siinä Hullu-Sanna on kaikille vihainen outsider.

Litku Klemetti la 8.12. Dynamo, Linnankatu 7, Turku.