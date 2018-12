Turun Sanomille eurooppalainen ulkoasupalkinto

Anne Laitinen

Turun Sanomat on jälleen palkittu kansainvälisessä European Newspaper Award -ulkoasukilpailussa. Kunniamaininnan sai luontoaiheinen kuvitus, jonka on tehnyt taiteilija, graafikko Ante Johansson.

TS palkittiin samassa kilpailussa viimeksi vuosi sitten.

Johanssonin tekemä sivu menestyi visuaalisen kommunikaation sarjassa. Bongaa kevät -jutussa (TS 27.3.2018) lukija voi etsiä luonnosta kevään ensi merkkejä ja kirjata havaintoajan ja -paikan.

Jutun kirjoitti toimittaja Ann-Mari Rannikko. Hän on myös kehittänyt jutun konseptin, jota TS on toistanut keväisin.

Palkittu sivu julkaistiin viime maaliskuussa.

Tänä vuonna toteutusta haluttiin viedä asteen pidemmälle, ja lopputulos on kuin perinteinen koulun opetustaulu. Johanssonin luontopiirrokset ovat pikkutarkkoja.

– Siinä olikin sovittamista, että sain kaiken lopuksi harmoniaan. Aihehan on ihanteellinen, kertoo Johansson.

Johansson on aikaisemmin palkittu pohjoismaisessa Best of Scandinavian News Design -kilpailussa. Hän sai pronssia Extraan tekemästään, Suomen satavuotista historiaa käsittelevästä kuvituksestaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

European Newspaper Award -kilpailun tuomaristo totesi, että sisältö esitetään eurooppalaisissa printti- ja verkkolehdissä yhä visuaalisemmin.

Kilpailun pääpalkinnot annetaan kokonaisdesignista neljälle lehdelle, tänä vuonna Norjaan, Alankomaihin ja Saksaan. Lisäksi jaetaan kunniamainintoja yksittäisille töille useissa sarjoissa.

Suomalaisista lehdistä kunniamainintoja saivat TS:n lisäksi Aamulehti, Sunnuntaisuomalainen, Karjalainen ja Kauppalehti Optio.

Turun Sanomat on voittanut kahdeksan ulkoasupalkintoa kahden vuoden aikana.

Juttua korjattu kello 14.15 Johanssonin aiemman saaman palkinnon osalta. Se oli pronssia, ei hopeaa.