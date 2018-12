Lounaspaikka: Fabrik Café tarjoaa lounaaksi trendikkäitä bowleja

Kupittaan aseman ja Kupittaanpuiston välinen alue oli aikanaan teollisuusaluetta, jossa sijaitsivat muun muassa maan toiseksi suurin trikootehdas, Anni Helenan viljasiilo, HK Ruokatalon tuotantolaitos ja vanhoja varastotiloja sekä HK:n edeltäjän LSO Osuuskunnan teurastamo.

Viimeisetkin teollisuuden rippeet ovat saaneet väistyä uudisrakentamisen tieltä. Syksyllä Itäiselle Pitkällekadulle, Pharma Cityn kivijalkaan avautunut Fabrik Café haluaa kunnioittaa ja nostaa esiin alueen historian.

– Kahvilan nimi ja sisustus ammentaa vanhasta teollisuusalueesta. Kahvilan sisustukseen on haettu tehdasmaisen rustiikkista tunnelmaa modernilla tavalla. Seinää koristaa HK Scanilta saatu suurikokoinen valokuva, josta näkee, miltä alue näytti 1950-luvulla, kertoo Unican toimitusjohtaja Sanna Hovi.

Fabrik Café on osa Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Universtas Oy:n ja Fazer Food Services Oy:n perustamaa ja omistamaa Unicaa. Turkulainen Unica on opiskelijaruokailun osaaja, mutta sen yksitoista ravintolaa ovat avoinna kaikille asiakkaille. Kaikkiaan ravintoloissa syödään päivittäin noin 7 000 lounasta. Jokaisessa ravintolassa on oma ravintolapäällikkö, ja paikat ovat profiloituneet omanlaisikseen. Lounasaikaan ravintoloissa on useampi ruokavaihtoehto.

Fabrik Cafén lisäksi Pharma Citystä löytyvät entiseen pankkisaliin 2010 avatut Delica ja Deli Pharma. Delica tarjoaa arkipäivisin erilaisia kotiruokavaihtoehtoja, ja Delissä tarjolla on Bistro-lounas. Asiakaspaikkoja on yhteensä lähes 400.

– Fabrik Cafén, Delican ja Deli Pharman tilat toimivat myös juhlien ja kokousten pitopaikkana. Ravintola- ja kahvilatiloja täydentävät entisiin pankinjohtajan huoneisiin tehdyt 10–12 hengen kabinetit, joita on tällä hetkellä kaksi ja kolmas valmistuu myöhemmin, ravintolapäällikkö Johanna Selesmaa kertoo.

Fabrik Café on paitsi pieni kahvilakeidas myös lounaspaikka. Joka arkipäivä tarjolla on iltapäiväviiteen asti lounasbowl, jossa vaihtelevat päivittäin salaatti-, riisi- ja liemipohjainen vaihtoehto. Bowl on saatavilla aina myös vegaanisena.

– Bowlit ovat nyt hyvin trendikkäitä. Ne ovat ajan hengen mukaan terveellisiä, ravitsevia, maukkaita ja täyttäviä. Bowleihin sopivat hyvin esimerkiksi aasialaiset ja Lähi-idän maut, kuten terayaki, falafelit sekä ramen- ja pho-keitot. Riisipohjaisissa annoksissa käytämme monenlaista superfoodia, kuten qvinoaa ja papuja, Selesmaa sanoo.

Salaattivaihtoehtoina on ollut tarjolla perinteisiä caesarlohi- ja -kanasalaattia. Salaattibowlit ovat pienillä tauolla ja palaavat valikoimaan jälleen vuodenvaihteessa.

– Kun kelit kylmenevät, ihmiset haluavat syödä jotain lämmintä. Vuodenvaihteessa moni alkaa noudattaa terveellisempiä elämäntapoja ja haluaa syödä kevyemmin, silloin salaatitkin maistuvat taas, Selesmaa lisää.

Testipäivänä tarjolla oli riisipohjainen Teriyaki Bowl broilerilla tai vegaanisena vaihtoehtona tofulla. Kauniisiin kulhoihin rakennetut annokset olivat niin silmän- kuin vatsanruokaa. Pehmeistä ja rapeista raaka-aineista koottu annos oli erittäin maukas ja täyttävä. Teriyaki- ja soijakastikkeet toivat muutoin pehmeänmakuiseen annokseen kivasti makua ja potkua. Annos oli niin tuhti, ettei sen jälkeen jäänyt kaipaamaan jälkiruokaa tai edes jälkkärikahvia.

Jälkiruoan olisi voinut ostaa mukaan vitriinistä, jossa on päivittäin tarjolla erilaisia suolaisia ja makeita herkkuja, raakapuuroja, maidottomia välipaloja ja smoothieita. Lisäksi tarjolla on erilaisia juomavaihtoehtoja erikoiskahveista oluisiin ja viineihin.

-Konditoriatuotteet ovat kauden mukaisia. Esimerkiksi nyt tarjolla on vihreillä kuulilla maustettuja torttuja ja tummasta suklaasta valmistettua kakkua, joka sopii hyvin nautittavaksi myös oluen kanssa, Selesmaa vinkkaa.

