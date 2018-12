Väärä hälytys! Yleisen vaaramerkin koesoitto soi ympäri Suomea – syynä inhimillinen virhe testauksessa

Vast: Älä ainakaan soita hätänumeroon!!!

Voi hyvä jysäys! On tainnut lintsaa koulutuksen siltä tunnilta, jossa tästä kerrottiin.

Toisaalta lähikauppias olisi voinut paremmin tietää ☺️



Itsellä on paristoradio, mutta mitä sillä tehdä kun päällä joku lähetyskatko, niinkuin tänään oli ilmeisesti useita. Samoin telkkari.



Ja sitten, mitä jos hälytystä sisälle ei kuulu? Meille ei kuulu sisälle mitään (ne kuukauden eka maanantain testit) jos on kaikki ovet ja ikkunat kiinni niinkuin talvisin on.

Tai jos ei ole radio tai tv päällä? Tai tv:ssä joku muu kuin Yle (niinkuin usein on)?

Entä jos asuu jossakin muualla kuin taajamassa?