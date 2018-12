Kaapelityö sulkee maanantaina ja tiistaina yhden ajokaistan kerrallaan Uudenmaantiellä, Kaskentien risteyksessä. Työ suoritetaan kello 8.30–15.00 välisenä aikana. Kauppias Hammarin katu on myös työn aikana kavennettu. Työstä on ajoittain haittaa liikenteelle molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.