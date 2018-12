Taloustutkimus selvitti: Hesburger on Suomen arvostetuin pikaruokabrändi

Taloustutkimuksen ja Markkinointi & Mainonta -lehden yhteistyössä toteuttama tutkimus kertoo, että suomalaiset pitävät Hesburgeria maan arvostetuimpana pikaruokabrändinä. Vastaajat kertoivat arvostavansa Hesburgeria muun muassa siksi, että se on kotimainen perheyritys.

Brändien arvostus 2018 -tutkimuksessa selvitettiin kaiken kaikkiaan 541 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa.

Tutkimuksen myötä selvisi, että Hesburger on Suomen tunnetuin ja arvostetuin pikaruokabrändi. Vastaajista 99 prosenttia tunnisti Hesburgerin.

– Pikaruoka-alalla kilpailu on aina ollut kovaa ja asiakkaiden arvostus kertoo, että olemme onnistuneet hyvin. On mahtavaa, että Hesburgerin tarina on suomalaisille tuttu ja yrittäjyyttä arvostetaan. Olemme erittäin iloisia tutkimuksen tuloksista ja kiitos niistä kuuluu asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti kiittelee.

Selma Paavola Hesburger on panostanut viime vuosina soija- ja kauratuotteisiin.

Myös Baltiassa Hesburger kuuluu suosituimpiin pikaruokaravintoloihin. Virolaisyritys Socio Uuringukeskus teki maakohtaiset tutkimukset, joiden mukaan Hesburgerin tunnistaa spontaanisti latvialaisista 69 prosenttia, liettualaisista 53 prosenttia ja virolaisista 83 prosenttia.

– Tuotteemme maistuvat hyvin myös ulkomaalaisille asiakkaillemme. Olemme onnistuneet tekemään Hesburgerin brändistä tunnetun myös ulkomailla, erityisesti Baltiassa. Kaiken takana on pitkäjänteinen työmme, Vuoti toteaa.

Taloustutkimuksen kesällä 2018 toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 6900 suomalaista. Vastaajat olivat 15–79-vuotiaita. Tutkimuksessa oli mukana yhdeksän pikaruokabrändiä.