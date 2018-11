Poliisi muistuttaa: valkohäntäpeuran kanssa kolaroidaan nyt paljon

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa Facebookissa, että auton ja valkohäntäpeuran välisiä kolareita tapahtuu tähän aikaan vuodesta paljon. Lounais-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alueella tapahtuu peurakolareita pahimpina päivinä jopa kymmeniä vuorokaudessa.

Valkohäntäpeuralla on marraskuussa kiima-aika. Lajin määrä on huimassa kasvussa ja peurakolareiden arvioidaan lisääntyvän.

Poliisi muistuttaa, että riistaonnettomuuden sattuessa tärkeintä on pysähtyä, varoittaa muuta liikennettä, soittaa hätäkeskukseen ja merkitä kolaripaikka.

Läheltä piti -tilanteenkin jälkeen tulee edetä varovasti, sillä yhtä peuraa seuraa usein toinen. Vaikka valkohäntäpeura viihtyy kesäisin omissa oloissaan, talvella ne liikkuvat pienissä laumoissa ja pääsääntöisesti yöaikaan.

Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on villisika, hirvieläin tai suurpeto tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Myös kolaripaikan merkitseminen on tärkeää. Muuta liikennettä varoitetaan asettamalla varoituskolmio parin sadan metrin päähän onnettomuuspaikasta ja paikka merkitään mieluiten riistaonnettomuusmerkillä, joka sidotaan kolaripaikalla olevaan kaiteeseen, aurausmerkkiin tai puun oksaan. Ellei riistaonnettomuusmerkkiä ole käytettävissä, paikan voi merkitä esimerkiksi muovikassilla.

Jos eläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittu. Tekijän täytyy kuitenkin osata lopettaa eläin oikein, jottei eläimen kärsimyksiä lisätä. Jos et itse voi lopettaa eläintä, pyydä apua tai odota kunnes suurriista virka-apuryhmään kuuluva henkilö tai poliisi saapuu paikalle.

Jos eläin kuolee kolarissa, on tärkeää yrittää siirtää se pois tieltä riippumatta eläimestä tai sen koosta. Pysähdy turvallisesti ja vedä eläin pois tieltä sen pientareelle.