Pikkasen sähköä ja himpun verran autoa

Sähköauto kumma peli, liikenteessä suhisteli.

Sähköauto on silleen mukava, että siinä on ihan mielettömästi tilaa sekä edessä että takana kahden luukun alla. Ja akut matkustamon alla, jolloin auton painopiste on hyvin matalalla. Moottoreita on neljä, yksi planeettapyörästöperiaatteella toimiva jokaisessa pyörässä. Tai sitten kaksi, varustetasosta riippuen.

Huimin laite on 1800 hv nelipyöröveto, joka kiihtyy 0-100 alle 2 sekunnissa. Sen toimintamatka on 650 km, eli toimintasäde 325. Ensi vuonna rakkine kulkee yhdellä latauksella yli 1.000 km.

Hakukoneesta lisää.

