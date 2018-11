Jonna Lankinen

Sattmarkin tilalla on rantaviivaa noin 500 metriä. Suurin osa rannasta on luonnontilaista metsämaata. Virpi ja Pekka Meras asuvat taustalla näkyvällä vastarannalla. Monien muiden haittojen lisäksi he kokevat, että heidän kotinsa asumismukavuus ja arvo laskisivat, jos tälle paikalle rakennettaisiin suunniteltu sadan venepaikan vuokralaiturikokonaisuus.