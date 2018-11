Kasvitieteellisessä puutarhassa saa vastauksen luontokysymyksiin kynttilöiden keskellä

Kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa valmistautuu jouluun.

Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa on joulukuun alusta loppiaiseen esillä jouluisia kukkaistutuksia. Puutarhaan on piiloutunut perheen pienimpien iloksi tonttuja ja uuden maailman tropiikkihuoneeseen on pystytetty viisi metriä korkea joulutähtipyramidi. Lisäksi mehikasvihuoneesta löytyvät seimi ja Betlehemin kylä.

Kasvitieteellisessä puutarhassa vietetään kynttiläiltaa keskiviikkona 12. joulukuuta. Kasvien keskellä on tarjolla glögin lisäksi erilaista ohjelmaa yleisölle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti on paikalla vastaamassa luontoaiheisiin kysymyksiin. Vierailijat voivat tuoda mukanaan kuvia esimerkiksi eläimistä, jäljistä ja muista havainnoista. Puutarhan opas, biologi ja orkideaekspertti Janne Aho tarinoi kasvimaailman salaisuuksista.

Puutarhan jouluun voi tutustua tiistaista sunnuntaihin klo 10–17. Jouluaattona, joulupäivänä ja uudenvuodenaattona puutarha on kiinni.