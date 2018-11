Paimion parantolasta ei tehty jatketulla tarjousten jättöajalla yhtään tarjousta, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) lykkää päätöstä parantolan myynnistä ensi vuoteen. Tarjousten jättöaikaa jatkettiin kertaalleen elokuun lopusta marraskuun loppuun.

Sairaanhoitopiirin omistaman Alvar Aallon merkittävimpiin töihin kuuluva Paimion parantola on ollut myynnissä kesäkuusta 2018 alkaen. VSSHP jatkaa edelleen eri osapuolten kanssa neuvotteluja, joiden kautta myyntipäätös pyritään valmistelemaan. Näin ollen ratkaisu siirtyy ensi vuoden puolelle.

– Syksyn mittaan näkemykset parhaasta ratkaisusta parantolan tulevaksi omistajaksi ovat kirkastuneet. Meiltä on toivottu edelleen jatkoaikaa päätöksenteolle, ja sen suomme mielihyvin, jos sen avulla edelleen vahvistuvat ne suunnitelmat, joilla turvataan parantolan suojelu ja elävä toiminta siellä, toteaa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo tiedotteessa.

Sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan parantolasta tehtiin elokuussa neljä tarjousta.

– Tarjoukset eivät olleet niin varteenotettavia, että voisin niiden pohjalta esittää parantolan myyntiä. Jatkoaika osoitti, että uusia kohteesta kiinnostuneita tahoja ei ole liikkeellä, toteaa Setälä.

Sairaanhoitopiiri on kuitenkin tyytyväinen myyntihankkeen herättämään julkisuuteen ja laajaan liikehdintään kansalaisissa ja kulttuuripiireissä, Hienoa on myös se, että erilaisten Paimion parantolan hallinta- ja ylläpitomallien kehittäminen on noussut esille.

– Alvar Aallon kulttuuriperinnön vaalimisen tarkoituksessa perustettu säätiö on varmasti meitä parempi kiinteistön haltija, jos sen tueksi vain saadaan riittävä varallisuus ison rakennuskokonaisuuden ylläpitoon suojelupäätösten mukaisesti, huomauttaa Setälä.

Sairaanhoitopiiriä on kritisoitu muun muassa kiirehtimisestä ja myyntikriteerien julkistamatta jättämisestä. Setälän mukaan tarkoituksena on koko ajan ollut rauhassa katsoa, millaisia tahoja Paimion parantola kiinnostaa ja millaisia suunnitelmia nämä esittävät.

Ajatukset kokonaisuuden myynnistä palasteltuna eri kiinteistöihin sairaanhoitopiiri torppasi itse jo keväällä 2018. Syyskuussa sairaanhoitopiiri tarkensi toivovansa, että irtaimisto säilytetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan parantolassa. Sairaanhoitopiirille arvokkaan kokonaisuuden säilyttäminen tuleville polville on taloudellista voittoa suurempi arvo.