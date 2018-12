Kolumni: Joulusiivo

Eletään joulukuun ensimmäistä kokonaista viikkoa. Sieltä se vääjäämättä tulee, joulu, ja monta asiaa on vielä hoitamatta. Tykkään joulusta, siis siitä rauhallisesta tunnelmasta ja mielikuvasta, joka jouluun liitetään. Mutta sen aika on sitten vasta, no jouluna.

Edessä on vielä monta puuhaa lahjojen hankinnasta jouluruokien ja herkkujen mietintään, ja se kuuluisa joulusiivous. Suursiivous.

Tykkään myös siististä kodista, ja siitä että tavaroille on paikkansa. Siivousintoni ei kuitenkaan noudata säännöllisiä rutiineja, vaan lähinnä vastaa tarpeisiin.

Moni ajattelee, että ilman putipuhdasta kotia ei tule tunnelmallista joulua. Suursiivous on iskostunut tiukasti joulunalusaikaan. Mieltä alkaa painaa, jos ei olekaan aikaa ja voimia suursiivoukseen. Syy lienee suomalaisessa historiassa ja perinteissä, jolloin kotina oli vielä pirtti, eikä viikkosiivousta ollut käytössä. Silloin siivottiin pari kertaa vuodessa, ennen juhannusta ja toinen kerta jouluksi.

Lehdet alkavat olla täynnä ohjeita, miten siivousurakasta selviää työ- ja lahjakiireiden keskellä. Yksi keskeinen sana on jaksottaminen ja siivouskalenterin suunnitteleminen. Saunan siivoaminen hoituu yhtenä päivänä ja seuraavan viikon päiville voi jaksottaa keittiön kaappien järjestämisen, ikkunoiden pesemisen ja mattojen tamppaamisen.

Onko nykypäivän viikkosiivous-maailmassa tarvetta suursiivoukselle yhtenä vuoden kiireisimpänä aikana? Onko joulunaika paras hetki alkaa raivaa urakalla nurkkia, vaikka koti on riittävän siisti jo perussiivousten jäljiltä?

Klassinen vinkki on virittäytyä tunnelmaan, sytyttää kynttilöitä ja hämärtää valoja. Kukaan ei kurki, onko sohvan alla mahdollisesti pölyä tai kaapit järjestyksessä.

Paras vinkki lienee Martoilta kuultu neuvo: suuremman siivouksen voi jättää joulun jälkeiseen aikaan. Jouluna ihmiset kokoontuvat, pölyä, sotkua ja epäjärjestystä syntyy. Oikeastaan hyvä aika siivota on vasta silloin kun kuusi on kannettu ulos. Silloinhan puusta varisseita neulasia riittää löydettäväksi mattojen uumenista vielä pitkälle kevääseen.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja.