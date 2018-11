Turun keskustan parkkipaikkojen maksuttomuuskampanja alkaa huomenna

Marika Lempää

Turun keskustan ykkösvyöhykealueen kadunvarsiparkkipaikat muuttuvat huomisesta lauantaista alkaen maksuttomiksi arki-iltapäivisin sekä viikonloppuisin joulukuun ajaksi. Parkkipaikat ovat ilmaisia arkisin kello 14 alkaen ja lauantaisin koko päivän. Pysäköinti on maksutonta myös kauppahallin, kaupungintalon ja kirjaston P-alueella. Maksuttomiksi tulee kaikkiaan 600 kadunvarsipaikkaa.

Ykkösvyöhyke käsittää käytännössä alueen Aninkaistenkatu, Maariankatu-Puutarhankatu, Humalistonkatu ja Läntinen Rantakatu.

Kaupungin joulukampanjan tarkoituksena on muistuttaa kaikille, että isoista rakennustyömaista, kuten Toriparkista ja Wiklundin remontista, huolimatta keskustaan saa ja on mahdollista tulla omallakin autolla. Ilmaisilla parkkipaikoilla halutaan myös tukea keskusta-alueen kauppoja, joille joulumyynti on erittäin tärkeää.

Lisäksi kaikkina joulukuun lauantaipäivinä saavat aikuiset matkustaa Fölin busseilla lastenlipun hinnalla.