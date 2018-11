Hansakorttelin remonttityöt tauolle joulun ajaksi – luvassa runsaasti ohjelmaa

Turun keskustassa sijaitsevan Hansakorttelin remonttityöt keskeytetään joulusesongin ajaksi joulukuun alusta lähtien. Kulkeminen kauppakeskuksessa helpottuu, kun esimerkiksi Hansatorille vievät espanjalaiset portaat avataan väliaikaisesti joulukuun ajaksi.

– Joulun hengessä olemme tuoneet monia yhteisöllisiä tempauksia kauppakeskukseemme. Tuttuun tapaan hyväntekeväisyysjärjestö Hopen pisteellä Espresso Housen edessä voi muistaa vähävaraisten perheiden lapsia joululahjalla. 4H-yhdistys pitää puolestaan lauantaisin Hansakorttelissa askartelupistettä BR-Leluliikkeen edustalla, jossa lapset voivat askarrella yksinäisille vanhuksille mieltä lämmittävän kortin, Hansakorttelin markkinointipäällikkö Mirva Laaksonen toteaa tiedotteessa.

Lauantaina 1. joulukuuta puolestaan Tivoli Sariolan karuselli palaa Hansakortteliin. Ilmainen karuselli ilahduttaa lapsia kello 11–19.

Hansakorttelin käytävillä seikkailee lauantaisin useita eri maskotteja ja luvassa on myös tanssiesityksiä, tonttumökki kuvauspisteineen ja Stockmannilla piparkakkujen koristelupaja.

— Saimme Hopen keräykseen viime vuonna yli tuhat lahjaa. Valitettavaa kuitenkin on, että avuntarve on vuosi vuodelta suurempi. Keräykseen on helppo osallistua ja jo pienelläkin lahjalla voi antaa hyvän joulumielen jollekin lähiseudun lapselle, Laaksonen kertoo.