Viikon kuvat: Lumilajit, loistavat joulukukat ja kymmenen päivän baariputki

Lennart Holmberg, Turun Sanomat JUURET SYVÄLLÄ PAIMIOSSA. Ohjaaja, näytelmäkirjailija Pekka Saaristo tuntee Paimion kuin omat taskunsa. Hän vietti siellä lapsuus- ja nuoruusvuotensa ja kirjoitti synnyinseudustaan neljä näytelmää, joita hän pitää yli 50-vuotisen teatteriuransa tärkeimpinä teoksina. Saaristo syntyi Kalevan työväenyhdistyksen talossa, jossa hänen vanhempansa työskentelivät vuonna 1948 vahtimestareina. – Olisi hienoa, jos joku kunnostaisi tämän rakennuksen. Se olisi kulttuurihistoriallisesti hieno teko, Turussa asuva Saaristo pohtii seistessään synnyinkotinsa kynnyksellä.

Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat TUNNELMAVALAISTUS. Illan hämärtyessä torin, markkinakadun ja puiston tunnelmavalaistus pääsi oikeuksiinsa Uudessakaupungissa. Torikuusi sai tänä vuonna ylleen säihkyvät valot. Kuva on sunnuntain joulunavauksesta.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat KYMMENEN PÄIVÄN PUTKI. Viking Gracen baarimestari Sakari Mäkinen viilettää pitkin laivaa aina ollessaan työvuorossa. Hän myy juomia ja etsii sairastuneille työntekijöille tuuraajia keskellä merta. Työvuoroputki baarissa kestää jopa kymmenen päivää. Yhden vuoron pituus voi olla yli kymmenen tuntia. Baarimestari valmistaa työvuoronsa aikana juomia ja huolehtii kolmen baarin henkilöstöasioista.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat PELAAMISEN NAUTINTO. Suomen koripallohistorian paras pelintekijä Teemu Rannikko on tehnyt kauden 2019-2020 kattavan jatkosopimuksen Salon Vilppaan kanssa. Joukkueen kapteenina toimiva Rannikko on pelannut vahvan alkukauden. Hänen johdollaan Vilpas on avausottelun tappion jälkeen voittanut 12 ottelua peräkkäin. Lukema on seuraennätys. Teemu Rannikko ei edes ajatellut lopettamista siitä yksinkertaisesta syystä, että hän nauttii niin paljon pelaamisesta.

Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat ARJEN VOIMAA. Lauantaina virallisesti ovensa avaavan CrossFit 24130:n ohjaaja Jesper Leppiaho (oik.) korostaa, että crossfit on koko kehon kokonaisvaltaista harjoittamista niin, että voimaa karttuisi arjen askareisiin. Esa Nikkanen (vas.), Mikko Silvennoinen ja Timo Häkkinen treenaavat viidettä viikkoa salilla. CrossFit 24130 on jo Salon toinen crossfitsali. Ensimmäinen avautui lokakuussa.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat KYMMENEN VETOA VIITEEN PÄIVÄÄN. Joulunalus on kuorolaulajalle vilinää vilskettä, helinää helskettä. Sampo Kalskeella on esiintymisiä joinakin viikkoina joka päivä. Pelkästään joulukonsertteja mahtuu kymmenen viiteen päivään.

Taina Tukia, Kunnallislehti PYHIINVAELTAJA JALKAISIN. Tanausú Herrera on pyhiinvaeltaja, joka kulkee jalkaisin Turusta kohti Helsinkiä ja sieltä Tallinnaan ja eteenpäin. Keskiviikkona hän yöpyi Paimiossa ja torstai-iltapäivällä hän oli jo Salossa. Espanjalainen Herrera työntää edellään kärryä. Miehellä on takana jo vajaat pari vuotta vaellusta. Hän kulkee pyhiinvaeltajan lailla ihmisten apuun, konkreettisiin lahjoituksiin ja tukeen luottaen ja välillä hyvinkin vaatimattomiin oloihin tyytyen.

Jari Laurikko, Turun Sanomat LYÖNTI KUNTOON. Turkulainen UFC-tähti Makwan Amirkhani, 30, halusi kehittää lyöntiosaamistaan vapaaotteluun. Nyt Amirkhani tavoittelee tosissaan kultaa nyrkkeilyn SM-kisoista huhtikuussa. Päivittäin harjoittelevan Makwan Amirkhanin repertuaariin kuuluu esimerkiksi 20 kilon painolevyllä tehtävä kierreliike, joka vahvistaa yläkropan liikkuvuutta.

Marianne Rovio, Loimaan Lehti KODIN PALOTURVALLISUUS. Vaaran paikat on hyvä tunnistaa kodissa etukäteen. Metsämaan VPK:n palopäällikkö Jussi Tuominen opetti Martti Tammista, 4, sammuttamaan televisiopalon sammutuspeitteellä. Kodin sähkölaitteisiin liittyvien tulipalojen tilastoissa kirkkaassa kärjessä on liesi. Suomessa sähkölaitteisiin liittyviä tulipaloja on keskimäärin neljä per päivä.

Timo Jakonen, Turun Sanomat AUKKO KUUSTA VARTEN. Turun Tuomiokirkon edessä on kivetyksessä kuusta varten 180 senttiä syvä ja halkaisijaltaan 75-senttinen aukko, joka tavallisesti on peitetty kannella. Nosturi nostaa nostoliinoilla kuusen niin, että tyvi saadaan tähän reikään. Istuvuus varmistetaan vielä lyömällä rungon ympärille puiset kiilat. Lisäksi kuusi kiinnitetään ylhäältä rungosta vaijereilla. Tuomiokirkon tämänvuotinen kuusi tuotiin keskiviikkona Turun Moisiosta Janne ja Kirsi Turtian pihalta. Kuusi on 22 metriä pitkä.

Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat UUSI OPETUSMUOTO. Samanaikaisopetuksessa on isompi ryhmä ja useampi opettaja. Uuden opetussuunnitelman mahdollistama opetusmuoto on käytössä esimerkiksi Laitilassa Rohdaisten koulussa. Eskarilaisten, eka- ja tokaluokkalaisten äidinkielen tunnilla on kaksi opettajaa ja koulunkäynninohjaaja. Kuvassa opettaja Tytti Kaskinen opastaa Jani Siirasti tehtävässä, eskarilaiset pelaavat ekapelejä tablettien kanssa ja taustalla koulunkäynninohjaaja Marja Husgafvel-Heikkilä neuvoo muita oppilaita.

Marttiina Sairanen, Turun Sanomat KUKKIEN JOULU. Livian Floristiikkatalon joulunäyttelyn on koonnut toisen vuoden floristiikkaopiskelijat. Anni Aro on ollut toteuttamassa elämyshuoneen seinäkettä, joka kantaa nimeä "Christmas in Luxury". Seinäkkeen kukat "loistavat". Joulunäyttelyssä näkyvät tämän joulun kukkatrendit.

Maija ja Hannu Tuominen, Kaarina-Lehti KAARINAN RAITIOKISKOT. Maija ja Hannu Tuominen olivat kävelyllä Kaarinan Hovirinnan rannalla. Rannan rakennustyömaa herätti keskustelua ja kaksikko keksikin hauskan ajatuksen, mitä rantaan rakennetaan: "Tässähän ovat raitiotiekiskot - ja päätepysäkin tasannekin on jo valmis."

Jori Liimatainen, Turun Sanomat MITTOJEN MUKAAN METALLISTA. Sauvolaisella verstaalla kipinöi, kun Lalli Savolainen käyttää hiomakonetta mittatilauksena syntyvän metallipöydän runkoon. Savolaisen sarkaa Sagu Design -yrityksessä on suunnittelu, työpari Pepe Niemelä vastaa tuotteiden valmistuksesta. Kaksikon pöytien juju on metallipinnan ruostuttaminen hapolla. – Tekniikka on salaisuus, ja hapon kanssa leikkiminen on hankalaa. Valuessaan kuviosta tulee kuin marmoria, Savolainen kertoo.

Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti TUOLLA NÄKYY PUNAISTA! Neljävuotias Lenni Kinnunen oli viime sunnuntaina intoa piukassa käydessään Pöytyällä Reppuniemen ulkomuseoalueella, sillä joka puolella näkyi tonttuja. Kuvassa Lenni on taas havainnut yhden uuden punanuttuisen veijarin. Bongattavat tontut ja muuta mukavaa jouluista menoa olivat paikanpäälle järjestäneet Pöytyän kotiseutuyhdistys ja Mustanojan kyläyhdistys.