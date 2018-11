Nuoret juhlistavat itsenäisyyspäivää Henrikinkirkon juhlavastaanotolla

Nuoret juhlistavat 101-vuotiasta Suomea Turun Henrikinkirkolla itsenäisyyspäivän vastaanotolla torstaina 6. joulukuuta. Juhla alkaa Maamme-laululla heti kättelyn ja maljan kohottamisen jälkeen. Juhlassa esiintyy ravintolataikuuden Suomen mestari Miika Korkatti ja lisäksi ohjelmassa on muun muassa Suomi-tietovisa. Pöytiin on katettu juhlatarjoilua. Vastaanoton aikana on myös mahdollisuus seurata Linnanjuhlia.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto on Henrikin- , Katariinan- ja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyön yhteistyön ponnistus. Henrikinseurakunnassa nuoret ovat juhlistaneet yhdessä itsenäisyyttä jo ainakin viiden vuoden ajan.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Henrikinkirkolla (Peltolantie 2, Turku) on avoin kaikille nuorille, mutta ennakkoilmoittautumista pyydetään maanantaihin 3. joulukuuta mennessä. Pukukoodina on juhlava pukeutuminen.