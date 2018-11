Nuoret bändit mittelevät Turussa paremmuudesta – ilmoittautuminen kisaan alkaa

Nuoret bändit esittelevät jälleen taitojaan Turku Bandstandissa ensi vuoden alussa. Ilmoittautuminen Turku Rock Academyn ja Turun kaupungin nuorisopalveluiden pitämään bändikilpailuun alkaa 3. joulukuuta. Kisaan ehtiin ilmoittautumaan 6. tammikuuta asti.

Turku Bandstandiin otetaan mukaan korkeintaan 30 yhtyettä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailu järjestetään Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa tammi–helmikuun aikana, ja finaali käydään lauantaina 2. maaliskuuta ravintola Apollossa. Yhtyeet voivat esittää kilpailussa 15 minuuttia omaa musiikkiaan yleisölle ja ammattilaisraadille. Voittajalle on luvassa musiikin esituotantoa, studioaikaa ja singleäänitteen julkaisu.

– Kisasta poimitaan 3–5 yhtyettä Turku Rock Academyn riveihin. Yhtyeet saavat kahden vuoden ajan maksutonta tukea ja opastusta tekemiseensä valtakunnalliselta ammattilaisverkostolta. Koulutukseen sisältyy paljon studioaikaa, musiikin tuottamista, promokuvia, julkaisuja ja keikkoja. Mahdollista on päästä soittamaan jopa Ruisrockiin, toteaa toiminnanjohtaja Tomi Arvas tiedotteessa.

– Turku Bandstand on paljon enemmän kuin bändikilpailu. Se on osalle yhtyeistä ensimmäinen keikka yleisön edessä. Osalle se on oman materiaalin testaamista ja hyvä tilaisuus saada palautetta. Lähinnä kyseessä on oman toiminnan kehittäminen, ei niinkään kilpailu muita vastaan, sanoo Turku Rock Academyn vastaava tuottaja Mark Bertényi.

Kilpailuun voivat osallistua yhtyeet, joiden kotipaikka on alueen Salo–Forssa–Laitila–Turku sisäpuolella. Yhtyeiden jäsenistä kolme neljäsosaa tulee olla alle 29-vuotiaita.

Turku Bandstandiin ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen tomi.arvas@turku.fi. Sähköpostiin merkitään yhtyeen nimi ja kotipaikka, jäsenten nimet, soittimet ja iät. Lisäksi sähköpostissa pitää olla bändin yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite.