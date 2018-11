Harkinnan ja itseensä luottamisen kasvualusta saa olla

Olsiskohan lasten vanhempien syytä muistaa oma lapsuutensa, vai kumpuaako sen muistamisesta erilaisia pelkotiloja? Kummin päin tahansa, olisi hyvä tiedostaa jokaisen ikäluokan käyvän läpi samat seikkailuretket ja -ajat ihan oppiakseen sitten myöhemmin selkiämään vastaan tulevista jutuista.

Mennä vuosituhannella lapset, minäkin melskasivat milloin missäkin metsissä, järvillä, joilla ja en-kerro-missä. Ja tiedettiin koko ajan, että itse on selvittävä oman harkinnan opastamana. Jos sattuu ja tapahtuu, apu on hyvin hyvin kaukaa haettava. Itse on pärjättävä.

