Rinnevaarasta vuoden turkulainen liikemies

TURKU Turun Liikemiesyhdistys on valinnut Vuoden turkulaiseksi liikemieheksi Telesten toimitusjohtajan Jukka Rinnevaaran. Valinnan perusteluissa todetaan, että Rinnevaara luonut kestävää menestystä liike-elämässä, osoittanut kykyä liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen sekä osaltaan vaikuttanut positiivisesti alueen työllisyyteen. Hän on lisäksi toiminut esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä, ja nostanut Turun ja Varsinais-Suomen profiilia.

– Jukka Rinnevaaralla on pitkä ura itsenäisen pörssiyhtiön johdossa. Hänen aikanaan Teleste on tehnyt merkittävää globaalia vientityötä, kehittänyt uutta, korkeaa teknologiaa ja ollut suuri työllistäjä alueellamme, Turun Liikemiesyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm toteaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rinnevaara tuli Telesten palvelukseen vuonna 2002. Sitä ennen hän toimi erilaisissa johtotehtävissä ABB Installaatioissa vuosina 1994–2001 ja ABB Building Systemsin liiketoiminta-alueen johtajana Zürichissä vuosina 2001–2002.

– Olen luonnollisesti yllättynyt ja kiitollinen tunnustuksesta. Minulla on ollut onni työskennellä hienossa kansainvälisessä teknologiayrityksessä, jossa on osaavia ja motivoituneita henkilöitä. Varsinais-Suomen taloudessa ja teollisuudessa menee juuri nyt hienosti. Meidän on kuitenkin pidettävä jatkossakin huolta osaavan henkilöstön saatavuudesta ja hyvistä yhteyksistä talousalueelta markkinoille, Rinnevaara sanoo.