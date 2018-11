Airiston Helmen taustalla olevan liikemiehen miljoonat pysyvät takavarikossa, päätti oikeus – poliisi joutuu palauttamaan kaksi sormusta

Markku Uhari

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on päättänyt, että Airiston Helmi -yrityksen tiloihin tehdyn kotietsinnän yhteydessä takavarikoitu rahasumma pysyy takavarikossa.

Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa keskiviikkona.

Airiston Helmi -yhtiön taustalla oleva venäläinen liikemies oli vaatinut takavarikon purkua ja rahojen palauttamista. Jutusta järjestettiin pakkokeinoistunto marraskuun puolessavälissä. Keskusrikospoliisi vastusti takavarikon kumoamista.

Kyse on syyskuun lopussa tehdystä kotietsinnästä, joka tehtiin Paraisten kunnassa Turun saaristossa. Suuren poliisioperaation yhteydessä poliisi takavarikoi lähes 3,5 miljoonan euron arvosta käteistä yhtiön omistamista tiloista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti keskiviikkona, että liikemiehen vaatimus takavarikkopäätöksestä valtaosin hylätään. Oikeus kuitenkin velvoitti keskusrikospoliisia palauttamaan kaksi takavarikoitua sormusta oikeille omistajilleen.

– Ratkaisu osoittaa, että perusteet toiminnallemme ovat olleet olemassa, tutkinnanjohtaja Tomi Taskila keskusrikospoliisista sanoo.

Liikemiehen avustaja Kari Uoti kertoo Lännen Medialle, ettei hän ole tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun. Päätöksestä aiotaan valittaa.

– Syytä epäillä -kynnys on tässä arviossa asetettu perusteettoman alas. Jos tällainen logiikka hyväksytään, että näin ohuilla epäilyillä voidaan suorittaa tällaisia takavarikkoja, niin se on nähdäkseni ristiriidassa henkilön syyttömyysolettaman kanssa, Uoti sanoo.

Taskila ei ota kantaa Uotin väitteisiin.

Liittyy talousrikostutkintaan

Takavarikot ja kotietsinnät liittyvät keskusrikospoliisin (KRP) johtamaan, Airiston Helmi -yhtiöön liittyvään talousrikostutkintaan. KRP tutkii kokonaisuutta muun muassa epäiltyinä törkeinä veropetoksina ja törkeinä rahanpesuina.

Kaksi henkilöä on ollut tutkintaan liittyen vangittuina syyskuusta lähtien. Kaksikko on toisinaan vaatinut vapauttamista tutkintavankeudesta, mutta he ovat ainakin toistaiseksi pysyneet vangittuina.

Koko kotietsintä kyseenalaistettu

Airiston Helmi -yhtiön edustaja on myös kyseenalaistanut koko kotietsinnän laillisuuden. Kotietsinnän laillisuudesta on pidetty pääkäsittely, ja oikeuden on määrä antaa ratkaisunsa kotietsinnän laillisuudesta joulukuussa.

Edustajan avustaja Uoti on sanonut aiemmin, että kaikki rikosepäilyt jutussa kiistetään. Saman hän toisti keskiviikkona.

Airiston Helmeen liittyvä tutkinta kestää KRP:n mukaan useita kuukausia. Yhtenä syynä tähän on, että tutkittava data-aineisto on suuri. KRP on saanut apua tutkinnassa muun muassa Puolustusvoimilta ja suojelupoliisilta.

Juttua on päivitetty klo 14.50. Juttuun on lisätty takavarikon kumoamista vaatineen liikemiehen avustajan sekä jutun tutkinnanjohtajan kommentit. Jutun lopussa korjattu, että käräjäoikeus antaa joulukuussa ratkaisunsa kotietsinnän laillisuudesta eikä takavarikon laillisuudesta, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.