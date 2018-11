Enterokokkiepidemia todettu Tyksissä ja osassa Turun kaupungin hyvinvointiyksiköitä

Tyksissä ja joissakin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan yksiköissä on enterokokin aiheuttama epidemia. Kyseinen enterokokki on vankomysiiniresistentti.

Epidemia on todettu lokakuun puolivälistä alkaen ja eiliseen tiistaihin mennessä tapauksia on ollut yhdeksän. Tapaukset ovat kaikki oireettomia kantajuuksia, mutta infektioita ei ole tiedotteen mukaan toistaiksi todettu.

Vankomysiiniresistentti enterokokki (VRE) on tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen suolistobakteeri. Se voi aiheuttaa virtsainfektioita, haavainfektioita ja verenmyrkytyksiä. Sen kyky aiheuttaa infektioita on kuitenkin yleensä vähäinen. Ongelmana on, että siihen on käytettävissä vain rajallinen määrä tehokkaita antibiootteja.

Epidemiaa selvitetään parhaillaan. Selvitystyöhön kuuluvat VRE-tartunnalle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tunnistaminen ja seulontanäytteiden otto.

Varsinais-Suomen alueella todetaan vuosittain 2–6 VRE-tapausta, jotka ovat irrallisia, epidemioihin liittymättömiä löydöksiä. Koko maassa VRE-tapausten määrät ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Bakteeri säilyy pinnoilla pitkään tartuntakykyisenä, ja se voi levitä sairaalassa kosketuspintojen ja tekstiilien sekä yhteisten wc- ja pesutilojen kautta. Siksi kaikki todetun kantajan kanssa samassa potilashuoneessa ja samoja pesutiloja käyttäneet seulotaan myös.

Jos osastolla on yhteiskäytössä wc tai pesutila, seulottavia voi olla huomattava määrä. Epidemian rajaamiseksi todettuja kantajia hoidetaan omassa huoneessa kosketusvarotoimin. Myös hygieniakäytäntöjä ja laitoshygieniaa näillä osastoilla parannetaan edelleen.