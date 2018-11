Video: Valtakunnan ykköskuusi saapui Turun Moisiosta Tuomiokirkkotorille – katso kuvat matkasta

Marika Lempää

Valtakunnan ykköskuusi saapui paikalleen Turun tuomiokirkon eteen keskiviikko-iltapäivällä kello yhden aikaan. Kuusen saapumista ja pystytystä oli kerääntynyt seuraamaan joukko ihmisiä.

Tämän vuoden kuusi tulee Turun Moisiosta Janne ja Kirsi Turtian perheen pihalta. Kolme vuotta Moisiossa asuneet Turtiat halusivat kaataa aivan talonsa vieressä kasvavan kuusen, koska se sammaloitti talon kulmaa ja varjosti pihaa.

Turtiat kertoivat ilmoittaneensa kuusesta kaupungille vasta tänä syksynä. Pian tämän jälkeen kaupunki kävi katsomassa puuta ja valitsi Turtioiden kuusen noin kahdenkymmenen kuusen joukosta.

Kuusen katkaisu ja nosto omakotitalon katon yli kuljetusauton kyytiin oli erikoinen hetki. Sitä seurasivat myös viereisen päiväkodin lapset.

Juha Paju Kuusen kaatotöiden valmistelu alkoi Moisiossa kahdeksan aikaan aamulla. Kuusen arvioidaan saapuvan Tuomiokirkkotorille noin kello viisitoista vaille yhden ja yhden välillä.

Juha Paju Kuntecin työntekijät valmistelevat kuusen kaatoa.

Timo Jakonen Valtakunnan ykköskuusi nousi omakotitalon takapihalta talon harjan yli lavettiauton kyytiin.

Juha Paju Kymmenen aikaan kuusi oli katkaistu ja paikalla alkoi puun siirto lavetille.

Johanna Käkönen Kirsi ja Janne Turtia seurasivat kuusen kaatoa pihallaan Paimionkadulla. Puun iäksi saatiin vuosirenkaiden tarkastuslaskennan jälkeen noin 85 vuotta.

Arboristi Janne Jyrkämä Kuntecilta arvioi ennen puun kaatoa kuusen iäksi noin 70 vuotta. Kaadon jälkeen puun iäksi laskettiin noin 75 vuotta, ja tarkastuslaskennen jälkeen iäksi saatiin lopulta 85 vuotta. Pituutta kuusella on noin 22 metriä ja painoa 4,2 tonnia.

Puun kaatoi Kuntecin arboristi Viivi Paasonen. Viime vuonna Paasonen osallistui kaatoprojektiin kuuseen kiipeämällä, tänä vuonna hän sai kunnian kaataa valtakunnan ykköskuusen pitkälaippaisella moottorisahalla. Haastetta kuusen kaatamiseen toi vieressä sijaitseva sähkötolppa, jonka yli kuusi piti nostaa. Kuusi jouduttiin nostamaan myös talon harjan yli tiellä odottavalle lavetille.

Kuntecin puutarhurit Mika Karvonen ja Jukka Timonen kertoivat kaadon jälkeen kyseessä olevan terve ja kaunis tavallinen metsäkuusi. Vuosirenkaita tarkasteltaessa saattoi nähdä, että kuusi on aluksi kasvanut metsässä. Kasvu on nopeutunut, kun paikalle on alettu rakentaa asuinaluetta, ja kuusi on saanut enenmmän tilaa ympärilleen.

Puu saapui Tuomiokirkolle kello yhden aikaan. Loppuviikolla kuusi varustetaan sadoilla led-valoilla, jotka sytytetään kuusijuhlassa 1. joulukuuta noin kello 16.15. Kuusijuhlassa kuullaan tervehdyspuhe ja musiikkiesityksiä. Kuusijuhlan jälkeen Vanhan Suurtorin joulumarkkinoilla järjestetään tulishow kello 16.30. Markkinoilta voi jatkaa Satumaisen jouluparaatin mukana Turun joulukadun avajaisiin. Paraati lähtee Itäiseltä Rantakadulta Ars Nova & Aboa Vetus -museon edustalta. Sieltä siirrytään kirjastosiltaa pitkin Läntiselle Rantakadulle ja Kristiinankadun kautta Yliopistonkadulle.

Kuusen valot palavat aina Nuutinpäivään 14. tammikuuta saakka, jolloin kuusi puretaan. Perinteisesti joulukuusi on palautettu palveluksensa jälkeen paloiteltuna lahjoittajilleen.

Joulukuusen noutaa ja pystyttää Kuntec ja sen valaistuksesta vastaa Destia. Puun hankinnasta ja ylläpidosta vastaa Turun kaupunki.

Johanna Käkönen Kuusikuljetuksen ohjausautot odottavat, että kuusi on lastattu ja matka Tuomiokirkolle alkaa.

Juha Paju Paimionkatu oli ahdas, mutta oksavaurioilta vältyttiin, kun sekä kuusi että kadun reunan puut joustivat.

Juha Paju Kuusi matkaa reilun kymmenen kilometrin matkan Turun Moisiosta Tuomiokirkkotorille.

Timo Jakonen Hämeenkadulla kuusikuljetus joutui kiertämään matalia liikennemerkkejä.

Timo Jakonen Valtakunnan ykköskuusi saapui Tuomiokirkon edustalle hieman ennen kello 13.