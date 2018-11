Vähävaraisille perheille kerätään talvitakkeja

Luhta ja Hope järjestävät talvitakkien keräyskampanjan Luhta Brand Store -myymälöissä. Kierrätyspisteelle voi tuoda käytetyn, hyväkuntoisen ja puhtaan talvitakin. Hope hakee keräykseen tuodut talvitakit ja toimittaa ne edelleen apua tarvitseville perheille. Takkeja voi lahjoittaa sekä lapsille että aikuisille.

Keräys alkaa tänään 28. marraskuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Kaikki 19 myymälää ovat mukana keräyksessä.

– Kampanjamme lähtökohtana on tehdä hyvää ja luoda joulumieltä niin kampanjaan osallistuville kuluttajille kuin takkien vastaanottajille. Kampanjaan ei liity kaupallisia elementtejä ja kierrätyspisteisiin voi tuoda minkä merkkisen takin tahansa, kunhan se on hyväkuntoinen, puhdas ja ehjä. Hope kerää takit talteen myymälöistämme ja vastaa takkien jakamisesta eteenpäin apua tarvitseville lapsiperheille. Tavoitteena on kerätä yli tuhat takkia eteenpäin annettavaksi, toteaa Luhta Sportswear Companyn markkinointipäällikkö Jenni Kuisma tiedotteessa.

– Hope avusti viime vuonna Suomessa yli 6 500 vähävaraista perhettä ja apua tarvitsevien perheiden määrä on valitettavasti kasvamaan päin. Valitettavan monella esimerkiksi ei ole varaa ostaa lapsilleen tai itselleen vaatteita, kuten kelpoja talvitakkeja. Luhdan kanssa yhteistyössä järjestettävä talvitakkien kierrätyskampanja on hieno teko ja toivomme, että mahdollisimman moni kuluttaja penkoisi vaatekaappejaan ja lahjoittaisi tarpeettomaksi jääneen talvitakkinsa sitä tarvitsevalle. Kysyntää on erityisesti ulkoilua kestäville lasten takeille, mutta myös aikuisten takkeja kaivataan, toteaa Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n toiminnanohjaaja Nora Virtanen tiedotteessa.