Turun kaupungin kouluihin tulossa 10 sairaanhoitajaa parantamaan nuorten mielenterveyspalveluja

Turun kaupunki suunnittelee ostavansa omakustannushintaan Tyksin psykiatrian toimialueelta 10 sairaanhoitajan työpanoksen nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseksi.

Sairaanhoitajat sijoittuvat kaupungin toiveen mukaisesti suoraan kouluihin. Ajatuksena on, että kouluissa apua on mahdollista järjestää ennen kuin nuorten pulmat paisuvat liian suuriksi ja jopa erikoissairaanhoitoa vaativiksi.

Turun kaupungin psykiatria on siirretty osaksi Tyksin toimintaa, on kaupunki pitänyt järkevämpänä ostaa alan osaamista sairaanhoitopiiriltä, eikä palkata siihen omia työntekijöitä. Suunnitelman mukaan sairaanhoitopiirin myymän palvelun henkilökustannukset ovat noin 500 000 euroa vuosittain. Järjestelyn toteutumisen ehtona on, että asiasta laaditaan sopimus.