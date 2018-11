Corporate Corner kokoaa yhteen turkulaisen huippututkimuksen ja lääketeollisuuden

Turun kaupungin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä lääkeyhtiö MSD:n kanssa järjestämä Corporate Corner -tapahtuma kokoaa Bio Cityyn yhteen huippututkimuksen ja lääkeyhtiön kansainväliset verkostot.

Tapahtuma avaa mahdollisuuden keskustella niin perustutkimukseen, kliinisiin tutkimuksiin ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvistä teemoista. Tapahtuma järjestetään Kupittaalla Bio Cityssä perjantaina 30. marraskuuta kello 9–14.

Tapahtuma tavoittelee uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen ja terveysteknologian saralla ja edistää näin tutkimuksen ja yrityselämän välistä yhteistyötä.

– Tapahtuma on MSD:lle erinomainen mahdollisuus oppia ja kuulla lisää Turussa tehtävästä huippututkimuksesta ja löytää mahdollisia uusia osa-alueita, joilla voimme kumppanoitua. On selvää, että tulevaisuudessa tarvitaan entistäkin vahvempaa lääketeollisuuden ja akateemisen tutkimuksen yhteistyötä. Corporate Corner on hieno konsepti, jonka avulla voidaan tuoda yhteen molempien tahojen osaaminen, ideat ja mahdollisuudet, MSD Finland Oy:n toimitusjohtaja Michael Casia toteaa tiedotteessa.

Uudenlaista yhteistyötä haetaan erityisesti syöpäsairauksien, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, immunologian ja infektiotautien saralla. Lisäksi Corporate Corner antaa mahdollisuuden myös urakeskusteluihin ja valottaa MSD:n urapolkuja.

– Terveyskampus Turun yhteistyö MSD:n kanssa on erittäin tärkeä uusien ratkaisujen löytämiseksi terveydenhuollon haasteisiin ja tulevaisuuden lääkehoitojen löytämiseksi. Corporate Corner yhdistää molempien osapuolten asiantuntijat ja tapahtuma on avainroolissa merkityksellisen yhteistyön vakiinnuttamisessa, Terveyskampus Turun johtoryhmän puheenjohtaja, Åbo Akademin tutkimuksesta vastaava vararehtori, Niklas Sandler kertoo.